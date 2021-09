Lousteau defendió su proyecto para facilitar despidos: "La indemnización de mi proyecto es la misma que la actual"

Martín Lousteau defendió enfáticamente su proyecto de ley para eliminar las indemnizaciones por despido argumentando que "con convenios colectivos antiguos en trabajos actuales tampoco se puede generar buen nivel de trabajo, esto hay que discutir. La primera discusión es si Argentina genera suficientes puestos de trabajo y la respuesta es no".Entrevistad por Radio con Vos, el senador radical argumentó que"El proyecto establece un aporte de las empresas que va generando, igual que el sistema jubilatorio, un fondo para el cese laboral.Podemos discutir en el Congreso Nacional si es o no el mejor proyecto, pero no podemos debatir con falsas argumentaciones", agregó.Respecto de la comparación con el sistema de construcción dijo que "la creación de empleo no depende sólo de ese sistema; en el sector de la construcción a veces hay creación de puestos de trabajo por motivos malos, como cuando por el cepo cambiario la gente no puede comprar dólares y los pone en ladrillo".para poder cobrar el fondo, el trabajador tiene que aceptar la liquidación final que corresponde. También se lleva el dinero si renuncia", insistió., y completó: "No lo planteo como una solución pero solamente en Ciudad de Buenos Aires, los honorarios de los juicios laborales son mil millones de pesos por año".", cerró.