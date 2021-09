La ex Esma fue postulada como Patrimonio Mundial de la Unesco

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, destacó la "importancia" que reviste la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA a convertirse en Patrimonio Mundial de la Unesco por el "simbolismo" que representa para la Argentina.

De acuerdo al funcionario nacional: "Para nosotros es de suma importancia poder estar presentando esta candidatura, ya que entendemos que este espacio tiene un simbolismo muy importante por lo que representa en nuestro país, donde se secuestró, se torturó y se planificó el exterminio de militantes". Pietragalla Corti hizo estas declaraciones durante un acto que se realizó en simultáneo, en forma virtual, desde la ex Esma, en Buenos Aires, y la Casa América, en Madrid, en la que fue presentada públicamente la postulación.Acompañaban a Ojeda en Madrid el secretario de Estado de Memoria Democrática de España, Fernando Martínez López; el expresidente de España (2004-2011), José Luis Rodríguez Zapatero, y el embajador argentino en ese país, Ricardo Alfonsín, entre otros. "Espero que Unesco apoye esta declaración como un reconocimiento a todos los desaparecidos, asesinados, torturados, no solo en la Argentina sino no en toda Latinoamérica, en esas décadas terribles", destacó Rodríguez Zapatero en apoyo a la postulación.El director general de Casa de América, Enrique Ojeda, fue quien abrió el acto en Madrid, al señalar que "el argentino es un modelo de reflexión en torno a la memoria que pasa por los elementos de recuperación, de reconocimiento y de reparación, que van dirigidos a construir un futuro de nación consciente y segura para todos".