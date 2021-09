Más inversiones: ex planta Paquetá suma producción y contrata 100 trabajadores

El grupo argentinoinauguró este martes su tercera línea de producción en la ex planta de Paquetá de Chivilcoy que había sido cerrada en 2018. Produce zapatillas y botines para seis marcas:Juan Recce, presidente de Bicontinentar expresó:La reactivación de la planta promete la incorporación de más trabajadores. "", dijo Recce.Recalcó que es un trabajo en conjunto con el municipio y el Estado. "Para revertir el cierre, en el medio de la pandemia, recibimos ayuda del municipio que nos prestó la nave industrial, las políticas del Gobierno y los clientes. Los trabajadores son una variable muy importante, vienen con su know how y nos permiten rápidamente producir.", comentó.Parte del personal que vuelve a la planta fue el que trabajó en la ex Paquetá y perdió el trabajo en 2018 con el abrupto cierre. Todo el personal que toman tiene experiencia previa, el sueldo de bolsillo promedia los $50.000 y $60.000. Recién cuando abran la línea 5 podrán sumar gente para capacitar.La lista de clientes se incrementa: "Estamos arrancando con nuevas marcas, tenemos órdenes del grupo Grimoldi, arrancaremos con la marca Montagna.Tenemos precios muy competitivos, entre el producto que viene de Oriente y el que nosotros hacemos no hay una diferencia de precios en el producto terminado. La integración de valor es competitiva, es un círculo virtuoso que se genere empleo, compra de maquinaria, insumos", confirmó el responsable de la empresa en Chivilcoy.