La informalidad trepó al 42% y los ingresos alcanzan cada vez menos

Según la información relevada por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC), la informalidad laboral alcanzó al 42% de los trabajadores en el primer trimestre de 2025. Se trata del valor más alto desde la salida de la pandemia y representa un salto de 1,2 puntos porcentuales en relación con el último trimestre de 2024. Además, refleja un mercado laboral que, aunque se expande en número de ocupados, lo hace bajo condiciones cada vez más precarias.El informe difundido por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) advierte sobre un cambio en la composición del empleo: crecen los cuentapropistas y asalariados no registrados, mientras se retrae el empleo formal. Esta transformación, lejos de mejorar la inclusión, consolida una estructura más desigual y con menor acceso a derechos laborales.Uno de los datos más significativos del informe demuestra que se amplió la brecha entre trabajadores formales e informales. Los últimos, en promedio, cobran 41% menos que uno formal en las mismas condiciones. Esto significa que frente a un salario formal de $100.000, un trabajador no registrado percibe apenas $59.000, además de denotar que el trabajo ya no es la vía directa que garantiza salir de la pobreza.Según el estudio, el 45% de los trabajadores informales vive en hogares bajo la línea de pobreza, mientras que entre los trabajadores formales esa cifra baja al 17%. En total, un 28% de los ocupados se encuentra en situación de pobreza, con especial impacto en quienes trabajan sin registrar. Además, el 48% de los trabajadores informales tiene ingresos por debajo del costo de una canasta básica.“Lo importante de este dato es el cambio en la composición de la ocupación. Creció fuerte el empleo por cuenta propia, del 21,9% al 23,5%, y los asalariados no registrados, del 35,7% al 36,3%, dentro de los trabajadores en relación de dependencia”, señaló el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma Luis Campos.La informalidad afecta con mayor fuerza a ciertos segmentos del mercado. Entre los cuentapropistas, el 61,3% trabaja en condiciones informales; entre los asalariados no registrados, ese número es del 36,3%; entre los empleadores llega al 24,7%; y entre los trabajadores familiares no remunerados, al 1%. Si se analiza el total de empleos informales, el 63% son asalariados y el 34% cuentapropistas.La fuerte incidencia de cuentapropistas dentro de la informalidad refleja una modalidad de inserción laboral sin vínculos contractuales ni protección social. Aunque muchas veces se presenta como emprendimiento, en la práctica suele significar inestabilidad, ingresos variables y exclusión de derechos básicos como aportes jubilatorios y cobertura de salud.Este proceso no solo debilita las condiciones actuales de millones de trabajadores, sino que también representa un desafío de fondo para el sistema previsional. Menos empleo registrado implica menos aportes, menor sostenibilidad fiscal y una creciente brecha entre quienes acceden a derechos y quienes quedan por fuera del sistema.