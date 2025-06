En el primer trimestre del año, la desocupación fue del 7,8% en CABA y se sumaron casi 20 mil desocupados

En el primer trimestre de 2025, la desocupación en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 7,8% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que representa a unas 132 mil personas sin empleo.Las tasas de actividad y empleo permanecieron prácticamente estables en términos interanuales. La tasa de actividad subió ligeramente, pasando del 62,2% al 62,5%, mientras que la tasa de empleo se mantuvo en el 57,6%.Por otra parte, el informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires revela que la desocupación afecta al 7,1% de los hombres económicamente activos, mientras que entre las mujeres asciende al 8,6%. Lo que evidencia una brecha de género.Otro indicador relevante es el aumento de la subocupación, que alcanzó el 8,7%, creciendo 1,2 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre de 2024. Este incremento se debe principalmente al componente no demandante, es decir, personas que trabajan menos de 35 horas semanales y no buscan activamente ampliar su carga laboral.Por último, el 86,3% de las personas que no buscaron empleo en los últimos 30 días señalaron razones personales como el principal motivo, incluyendo tareas de cuidado, problemas de salud o situaciones familiares.