Vidal cada vez más "halcón": salió a defender a Macri y cuestiona el accionar de la Justicia

Perdieron las PASO entonces empezaron la campaña con las denuncias electorales. Me solidarizo con @mauriciomacri y su madre. Las diferencias son claras: él no buscó fueros, trabaja en todo el país por @juntoscambioar y comparte el legado internacional de su presidencia. pic.twitter.com/HYfsqRq1Pv — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) October 1, 2021

(R) María Eugenia Vidal salió a defender desde Twitter a Mauricio Macri en el marco de la delicada situación judicial que el ex jefe de Estado está sometido. “Perdieron las PASO entonces empezaron la campaña con las denuncias electorales. Me solidarizo conMauricio Macri y su madre”, remarcó la ex gobernadora a través de la red social.(R)Asimismo, tal como el diputado del Frente de Todoshabía indicado a Política Argentina, en el marco de una causa vinculada al blanqueo de capitales promovido por el Gobierno de Cambiemos en 2016, se amplió otra denuncia por una causa vinculada, la cual se encuentra en el juzgado de, en la cual también están vinculados su madre Blanca Villegas y su hermana Gianfranco.Vidal lo relaciona todo con lo electoral. Y es más, señala la presunta inocencia por el hecho de que el ex presidente de Cambiemos no fue candidato, cuando es sabido que la estrategia de la dirigencia de Juntos por el Cambio era esconderlo., señaló de manera insólita la ex orgullosamente bonaerense.