Turismo Internacional: Los requisitos para viajar a los principales destinos que frecuentan los argentinos

Poco a poco se van relajando las restricciones, se abren las fronteras, se acerca del verano en esta parte del mapa yCon los números de Covid-19 en baja en la mayor parte del país y la pandemia empezando a controlarse en buena parte del mundo, quienes puedan viajar deberán tener en cuenta las exigencias para ingresar en cada país, que varían de acuerdo a los distintos protocolos.Los mayores de seis años deben tener una PCR negativa tomada como máximo 72 horas antes del primer punto de embarque. Los pasajeros podrían estar sujetos a cuarentena de 14 días (más detalles en https://www.impo.com.uy/bases/decretos-originales/200-2021 ). A la llegada, deben presentar una Declaración de Salud ( https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/sites/ministerio-salud-publica/files/documentos/noticias/ORD_649-2020%20declaraci%C3%B3n%20de%20salud%20del%20viajero.pdf ) y un Formulario de Frontera.Desde el primero de noviembre, los extranjeros deben mostrar una prueba de que están completamente vacunados con las inmunizaciones aprobadas por la FDA y la Organización Mundial de la Salud. Además, al abordar deberán presentar una prueba de Covid-19 con resultado negativo realizada antes de la salida del vuelo. Hasta el momento, las vacunas aprobadas por la OMS son la de Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson (o Janssen), Moderna y Sinopharm, aunque se prevé que en las próximas semanas se aprueben también la china Sinovac y la rusa Sputnik V. La inmunización de AstraZeneca todavía no fue aprobada por la FDA.Todos los extranjeros que visiten España, ya sea para quedarse o en tránsito a otras naciones, deben llenar un formulario de control sanitario. Una vez hecho esto, el viajero recibirá un QR que deberá mostrar a su llegada al país. Además, las personas que procedan de países de alto riesgo tienen que presentar certificado de esquema completa de vacunación; una prueba covid PCR o de antígenos; o una prueba de haberse recuperado de Covid-19.Los pasajeros que ingresen o estén en tránsito a través de Portugal deben tener hecho un test rápido de antígenos negativo tomado como máximo 48 horas antes de la partida del primer punto de embarque o una PCR negativa tomada como máximo 72 horas antes de la partida, o un certificado de Covid de la Unión Europea o un certificado de vacunación que muestre esquema de vacunación completa por lo menos 14 días antes de la llegada. Las vacunas aceptadas son AstraZeneca, Janssen, Moderna y Pfizer/BioNTech.Desde el 18 de julio, los viajeros con esquema de vacunación completo pueden ingresar a Francia sin tener que someterse a una PCR. Para ser considerados totalmente vacunados, deben haber recibido dos dosis de una de las cuatro vacunas aprobadas por la Unión Europea: Pfizer, AstraZeneca, Moderna o Johnson & Johnson. La segunda dosis debe haberse recibido al menos dos semanas antes del viaje.A partir del 20 de septiembre, se permite la entrada de turistas sin restricciones procedentes de 14 países no pertenecientes a la Unión Europea. Son: Canadá, Chile, Hong Kong, Kuwait, Jordan, Macao, Moldova, Nueva Zelanda, Qatar, Rwanda, Saudi Arabia, Singapur, Corea del Sur, Taiwan, Ucrania y Uruguay. Para personas de terceros países, el ingreso fue permitido desde el 25 de junio. El viajero debe haber recibido el esquema completo de vacunación con las inmunizaciones de Moderna, BioNTech, Janssen o AstraZeneca por lo menos 14 días antes de viajar. Los que lleguen en avión deberán presentar una prueba covid PCR negativa realizada en las 48 horas anteriores al viaje o una prueba de vacunación completa.A partir del 7 de septiembre, Canadá permite los viajes "discrecionales" (como el turismo) para cualquier ciudadano extranjero que presente una prueba de que está completamente vacunado. Los menores de 12 años deberán viajar con un mayor con esquema de vacunación completa recibido por lo menos 15 días antes de la llegada.Desde el primero de este mes, Chile recibe a los visitantes que presenten una PCR negativa que se haya realizado dentro de las 72 horas anteriores al vuelo, un seguro médico de viaje con una cobertura mínima de US$ 30.000, que se hayan registrado en el sitio web nacional C19 y obtengan un “pase de movilidad”, la versión chilena de un pasaporte de vacunas en el que se pueden introducir los datos de vacunación. Todos los visitantes que lo obtengan tienen que aislarse durante cinco días tras llegar al país, mientras que los que no estén vacunados o no obtengan el pase de movilidad tendrán que aislarse durante siete días.Para ingresar es necesario que el pasajero posea esquema de vacunación completo completado como mínimo 14 días antes del viaje o contar con una PCR realizada hasta 72 horas previas al vuelo. Las fronteras terrestres y marítimas ecuatorianas se mantienen cerradas.Quienes tengan esquema de vacuna completo (una o dos dosis, dependiendo de la vacuna recibida) pueden entrar mostrando su certificado de vacunación, sin la necesidad de realizarse una prueba covid.Los viajeros del bloque principal de países a los que se le permite la entrada no necesitan hacer cuarentena, siempre y cuando tengan una prueba de PCR negativa realizada en las 72 horas anteriores al viaje, una prueba de haberse recuperado de Covid en los últimos dos a nueve meses, o una prueba de que completaron el esquema de vacunación al menos 14 días antes. Las vacunas aceptadas son Pfizer BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Novovax, Johnson & Johnson, Sinovac, Sputnik, Cansino y Sinopharm. Todos los viajeros deben rellenar un formulario de localización de pasajeros antes del viaje.Se debe llenar el prechequeo electrónico del gobierno y presentar una prueba covid negativa PCR, ELISA o de antígenos que se haya tomado hasta 72 horas antes del ingreso al país. Quienes ya tengan su esquema de vacunación completo no tienen que realizarse la prueba de Covid, pero deben mostrar su carnet con acreditación de la vacunación completa. Se considerará completamente vacunadas a las personas que hayan recibido dos dosis de Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna o Janssen.A partir del 4 de este mes, el Reino Unido dejará de exigir pruebas de Covid a los viajeros totalmente vacunados por lo menos 14 días antes de viajar. Además, dejarán de existir las actuales listas de países roja, amarilla y verde que rigen las llegadas a Inglaterra. Asimismo, dentro de algunas semanas, se espera que los viajeros totalmente vacunados podrán sustituir la prueba PCR del segundo día por una prueba de antígenos. Los viajeros que den positivo en la prueba Covid-19 tendrán que hacer cuarentena y someterse a una prueba PCR de confirmación sin costo adicional, que será sometida a la secuenciación genómica para ayudar a identificar nuevas variantes, según un comunicado del gobierno.Las fronteras de Italia estuvieron abiertas a los visitantes durante la mayor parte de 2021, con algunas restricciones. Se permiten las llegadas de la mayor parte de Europa: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza.A partir del 31 de agosto, quienes se hayan vacunado completamente con una vacuna aprobada por la Unión Europea más de dos semanas antes del viaje y puedan presentar una prueba negativa realizada en las últimas 72 horas podrán entrar sin tener que pasar cuarentena. Lo mismo se aplica a quienes tengan pruebas de haberse recuperado de Covid-19 en los últimos tres meses. Los viajeros que no se hayan vacunado deben presentar una prueba Covid negativa tomada en las 72 horas siguientes a su llegada, estar en cuarentena durante cinco días y hacerse otra prueba.Solo pueden entrar en Italia desde Brasil quienes tengan motivos "esenciales" o hayan recibido permiso para viajar por motivos de trabajo o estudio. Deben presentar un test negativo realizado en las 72 horas siguientes a su llegada, volver a hacerse la prueba en las 48 horas siguientes y permanecer en cuarentena durante 14 días, antes de dar un tercer test negativo para poner fin a la cuarentena.Solo pueden entrar los que han recibido un permiso especial desde India, Bangladesh y Sri Lanka. Los que lleguen de estos países deberán pasar cuarentena durante 10 días en un hotel gestionado por las autoridades sanitarias. Los visitantes procedentes de Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelandia, Corea del Sur, Tailandia, Estados Unidos y el Reino Unido estarán sujetos a las mismas normas que los de la lista anterior, que exigen una prueba de vacunación y un resultado negativo para evitar ser sometidos a cuarentena. Los viajeros procedentes de Canadá y EE.UU. también pueden entrar sin cuarentena si viajan en un vuelo con "prueba Covid", independientemente de que se hayan vacunado o no.Habrá que contar con una PCR negativa que se haya realizado en las 72 horas antes de abordar el avión de ida y también con un comprobante de esquema de vacunación completo. Además, hay que llenar una Declaración Jurada de Salud y Autorización de Geolocalización dentro de las 72 horas previas al viaje. Los viajeros además deben usar doble mascarilla para abordar, viajar e ingresar a Perú en vuelos comerciales.