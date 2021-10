Monotributo AFIP: flexibilizan requisitos de acceso al Crédito a Tasa Cero 2021 para monotributistas

flexibilización de los requisitos para acceder al programa Crédito a Tasa Cero 2021, con el objetivo, que funcionarios del Gobierno nacional venían adelantando, que una mayor cantidad de monotributistas pueda convertirse en beneficiarios del préstamo sin recargos

El Ministerio de Desarrollo Productivo determinó unaLo hizo a través de la resolución 626/2021, publicada hoy en el Boletín Oficial. La misma señala que “atento al impacto alcanzado por el Programa y la demanda insatisfecha de los Créditos a Tasa Cero 2021, resulta oportuno y conveniente implementar una medida tendiente a incrementar el espectro de solicitantes que podrían resultar beneficiarios”.quedó sin efecto el requisito establecido en los casos de solicitantes que registran factura electrónica, por sus operaciones de venta, locación o prestación de servicios, de que su facturación no sea superior a 1,2 veces del promedio mensual del límite inferior de su categoría, considerando el promedio mensual de facturación electrónica del primer semestre de 2021.también se eliminó la condición para aquellos que no registran factura electrónica, quienes podían acceder cuando ese mismo promedio –que surgía de la facturación electrónica como compradores, prestatarios o locatarios- era inferior al 80% de la suma que resultaba de calcular 1,2 veces el promedio mensual del límite inferior de facturación de su categoría.En ambos casos, para los contribuyentes que se encontraban inscriptos en la categoría A, se tomaba como límite la suma de $ 20.800.se suprimió el impedimento que regía sobre los sujetos que prestaban servicios al sector público nacional, provincial o municipal.en cambio, se agregó como nuevo requisito que no serán elegibles los solicitantes que hubieran aumentado la categoría en la que se encuentren inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) al momento de la solicitud, respecto de la categoría del solicitante vigente al 30 de junio de este año.El trámite se inicia a través de la página web de la AFIP con clave fiscal y clickear en la solapa “Crédito Tasa Cero”. Se puede ingresar haciendo click acá Al ingresar se puede ver el monto del crédito que le corresponde de acuerdo a su categoría y deberán seleccionar la entidad financiera donde está emitida su tarjeta de crédito para finalizar el trámite.Una vez efectuados esos pasos, cada monotributista tiene que contactar a la entidad bancaria seleccionada en un plazo no menor a las 24 horas. Algunos bancos tienen aceitados los mecanismos para otorgar los créditos en forma virtual y otros requieren que el monotributista se presente en una sucursal.+Los fondos del préstamo tasa cero se acreditarán en una tarjeta de crédito en un solo desembolso. Quienes no posean tarjeta de crédito, deberán seleccionar el banco con el que operan habitualmente para continuar con la tramitación y conseguir el plástico.El año pasado se emitieron más de 249.000 tarjetas a monotributistas que solicitaron los créditos a tasa cero.Los beneficiarios contarán con un período de gracia de 6 meses desde el desembolso antes de empezar a pagar. El repago se realizará en 12 cuotas sin intereses. Las cuotas serán consecutivas e idénticas.