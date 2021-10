Etiquetado Frontal: El oficialismo le pide a la oposición coherencia por amenazar el quórum

El diputado del Frente de Todos,advirtió queen la sesión donde Diputados buscará sancionar la ley de etiquetado frontal de alimentos. Señaló que existe una "fuerte presión" de grupos económicos para evitar la sanción de esa iniciativa.aseguró el diputado nacional sobre el proyecto que busca implementar los sellos de advertencias para aquellos alimentos que tienen altos contenidos de nutrientes críticos.En declaraciones a El Destape Radio, Grosso señaló que Juntos por el Cambio “se hace eco” de las “presiones” de la industria alimenticia yestán tratando algunos de ellos “de no venir a la sesión”. “Están amenazando con no dar quórum, poniendo excusas reglamentarias”, insistió. Y agregó que espera que ese sector de la oposición “de quórum” para debatir “de cara a la sociedad una ley muy importante” porque se trata de una iniciativaPor su parte la diputada nacional por el(FdT) Florencia Lampreabe coincidió hoy que "no está garantizado en quórum" para la sesión convocada para mañana por el oficialismo para tratar, la ley de etiquetado frontal, y pidió a la oposición que sea "coherente" y "cuide lo que comen los argentinos".dijo Lampreabe.El oficialismo aspira a reunir quórum mañana para tratar esa ley junto con otros proyectos consensuados, en una sesión especial convocada por el FdT que marcará la vuelta al cuerpo legislativo de la presencialidad plena, interrumpida por la pandemia de coronavirus. El proyecto de etiquetado frontal, que cuenta con media sanción del Senado, fija pautas para una alimentación saludable, al obligar a la colocación de una serie de sellos frontales en los envases de alimentos.En este sentido, Lampreabe remarcó la importancia que tendrá la discusión en el Congreso y advirtió que "a fin de año el proyecto de etiquetado pierde estado parlamentario", por lo tanto de no votarse "indicó Lampreabe. En tanto por su parte Grosso remarcó que el Frente de Todos desde que se sancionó el proyecto en el Senado está buscando construir" una articulación interesante con diputados y diputadas que empezamos a empujar paso a paso el tránsito de esta ley por nuestra cámara”.La legisladora consideró que "hay una resistencia para sancionar la ley y otra para cumplirla" y agregó que "la reglamentación depende del Ejecutivo pero sí corresponde a las empresas cumplir con las regulaciones". Mientras que el legislador nacional del Frente de Todos aseveró quey esoFinalmente, Lampreabe destacó que "es importante que la ciudadanía esté mirando el Congreso para que eso ocurra". Y por último, Grosso estimó que muchos de los efectos de la alimentación sobre la saludpor lo tanto es fundamental convertir este proyecto deen Ley.