Carla Vizzotti valoró que "venimos zafando" de la variante Delta, aunque reconoció un leve aumento de casos

El Ministerio de Salud de la Nación reportó un leve aumento de lade coronavirus entre los casos detectados en el país, aunque precisó que la Gamma continua siendo la mutación con mayor presencia. Según el nuevo informe, hay cuatro variantes de coronavirus en Argentina clasificadas como prioritarias:. Y dos variantes clasificadas como "de interés": Lambda y Mu.En tanto la titular de la cartera sanitaria Nacionalse manifestóhoy respecto de la situación epidemiológica del país y del futuro de la pandemia de COVID-19, como consecuencia de las elevadas tasas de vacunación de la población y los cuidados y restricciones que se han mantenido en los últimos meses y que el gobierno comenzó a liberar desde el 1 de octubre. La funcionaria consideró que, si se mantiene la situación como hasta hoy, la Argentina podría “zafar” de la difusión masiva de la super contagiosa variante Delta, aunque advirtió que “la pandemia no terminó”. En ese sentido, instó a las madres y padres a“Estamos en un momento muy optimista de la pandemia, al tener un número de casos similar o menor a mayo del año pasado”, dijo, y destacó que se está bajando la “curva del invierno” en cantidad de enfermos. “La perspectiva con el verano por delante es muy alentadora”, estimó, aunque subrayó que “la pandemia no terminó, pero estamos muy, muy bien”, dijo la Minstra en declaraciones a radio La Red. Para hablar del fin de la pandemia hay queJosefina Campos, bioquímica coordinadora de la Plataforma genómica y bioinformática INEI ANLIS, quien participó de la redacción del informe, precisó queNo obstante, advirtió que hay que ver cómo evoluciona en las próximas semanas, “seguimos con la vigilancia genómica y vamos viendo esto semana a semana para determinar cuánto impacta". Asimismo, la especialista explicó queEl informe difundido en las últimas horas detalla que, hasta el 27 de septiembre de 2021, se identificaron 561 casos de la variante Delta en el país, de los cuales 462 corresponden a casos importados o relacionados con la importación y 99 casos sin relación con la importación o en investigación. Lasde residencia en las cuales identificaron casos en viajeros internacionales son: Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, La Rioja, Mendoza, Rio Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.En relación a lossin antecedente de viaje y no relacionados con la importación o en investigación, detectaron 41 casos con residencia en Ciudad de Buenos Aires, 15 de los cuales están vinculados a un brote institucional; 17 con residencia en Provincia de Buenos Aires, uno de ellos vinculado al brote institucional de CABA; 14 casos en la provincia de Córdoba, 13 relacionados entre sí, pertenecientes a un mismo conglomerado cuyo origen se encuentra en investigación y un caso sin antecedente de viaje en investigación.A su vez, 20 casos de Delta con residencia en Santa Fe, 2 casos con residencia en Corrientes, 2 casos con residencia en Salta; 2 casos con residencia en Mendoza y un caso con residencia en Tucumán.Desde el mes de enero del 2021 hasta el 27 de septiembre se analizaron 5.977 muestras para la identificación de variantes deincluyendo la vigilancia en viajeros, en cuadros graves inusitados, personas vacunadas, casos sospechosos de reinfección y vigilancia regular de variantes circulantes.