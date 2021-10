Macri rebelde: con la excusa de una clase en EEUU no declarará por el espionaje a familiares del ARA San Juan

El ex jefe de Estado está convocado para mañana en el juzgado de la localidad bonaerense de Dolores pero todavía no se lo pudo notificar de manera oficial al verificar que Macri no reside en la dirección informada en la Cámara Nacional Electoral(CNE) . Una comitiva de la Policía se presentó el pasado martes en el supuesto domicilio –ubicado en la Ciudad de Buenos Aires- pero se encontró con que ya no vive allí desde hace un año, según le fue informado al magistrado interinamente a cargo del juzgado de Dolores.

De todas maneras, el juez dispuso librar oficio a la Policía Federal -delegación Dolores- "a fin que en el día de la fecha cumpla con la notificación dispuesta" en "los distintos domicilios aportados".

Desde la querella mayoritaria de familiares de tripulantes del submarino San juan, la abogada Valeria Carreras solicitó que se notifique al exmandatario en la quinta Los Abrojos, ubicada en el partido de Malvinas Argentinas, “a fin de evitar postergaciones y chicanas de cualquier tipo”.

En el marco de la causa de espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan, el ex presidenteno asistirá este jueves a declaración indagatoria para dar clases en la Universidad Internacional de Florida, Estados Unidos. Así lo confirmó la titular del PRO, Patricia Bullrich, en una carta que le envió al juez federal Martín Bava., escribió la presidenta del PRO al juez Brava, justificando la ausencia de Macri a indagatoria. En las útlimas horas se difundió una foto del ex mandatario en un exclusivo restaurante de Miami junto a su último ministro de Economía, Nicolás Dujovne; y su primo, el empresario beneficiario de la obra pública durante su gestión Ángelo Calcaterra.De acuerdo a las versiones, Macri no parece preocupado por la causa judicial. Repite ante sus allegados que se trata de una “operación política” vinculada a los tiempos electorales. De hecho tiene planeado viajar en los próximos días a Qatar para cumplir con sus funciones como presidente de la Fundación de la FIFA y volvería a Buenos Aires recién para la recta final de la campaña.Macri fue llamado a indagatoria el viernes pasado acusado de estar relacionado con las supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas desde la base Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia contra el colectivo de allegados a los tripulantes del submarino hundido en 2017.Por ese expediente ya están procesados, entre otros, las exautoridades de la central de espías,