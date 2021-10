Macri con Dujovne y Calcaterra en Miami: mañana tendría que declarar por espiar a familiares del ARA San Juan

Mauricio Macri fue fotografiado anoche en un exclusivo restaurante de Miami, desde donde planea ir a Qatar, cenando con su último ministro de Economía, Nicolás Dujovne; y su primo, el empresario beneficiario de la obra pública durante su gestión Ángelo Calcaterra

Pese a que mañana debería declarar en indagatoria en la causa por elEn la imagen, en la que se los ve a las risas en el exclusivo restaurante Cipriani de Miami, Macri está con Dujovne - investigado en múltiples causas - y Calcaterra - investigado también, por ejemplo, por la presunta corrupción en el expediente sobre el Paseo del Bajo -.La indignación en redes se produjo porque el ex mandatario debería ponerse a derecho y presentarse a declarar esta semana por la causa de espionaje a los familiares del ARA San Juan.Según hizo trascender y dijo su abogado en redes sociales,, tal como hizo con el anterior magistrado que investigó la causa desde Dolores, en ese caso Alejo Ramos Padilla.Justamente, mientras Macri está en Miami y de allí se iría a Qatar,(y encima ni siquiera está en el país).Esto se debe a que Macri ya no reside en el último domicilio informado a la Cámara Electoral, según constató el encargado del edificio, por lo que el juez pidió pidió a la Policía Federal y a la Dirección Nacional de Migraciones que en “el plazo urgente de 24 horas” se consulte al sistema Nosis para poder ubicar el domicilio actual del ex presidente, más allá que públicamente se conoce que está en el exterior.En concreto, la Justicia electoral tiene un domicilio registrado para Macri. Inmigraciones y la policía federal, otros dos. En el registro nacional figura otro, y el sistema Nosis no tiene domicilio para el ex presidente.Para decidir la indagatoria a Macri fue clave el testimonio del ex director operacional de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Martín Coste, según informó Ámbito.