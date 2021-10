07.10.2021 / Judiciales

Ordenan investigar si Macri por violar la cuarentena y Arroyo Salgado quiere quedarse con la causa por la foto de Olivos

La Cámara resolvió que Sebastián Casanello investigue si, en agosto, el ex mandatario incumplió la normativa cuando las autoridades no lo encontraron en su domicilio tras regresar de viaje. En tanto, la jueza ex esposa de Nisman busca arrebatarle a otro magistrado ex expediente por la cena en Olivos.