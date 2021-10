La OMS confirmó que está cerca de aprobar la vacuna Sputnik V

Tras la polémica por la falta de aprobación de la vacuna rusa, la Organización Mundial de la Salud(OMS) adelantó este viernes que está "cerca" de resolver los problemas de la fórmula Sputnik V, aunque no dió fechas para un posible aprobación de uso de emergencia.

La fórmula Sputnik V empezó el proceso de homologación a principios de año, pero "quedó suspendido ya que faltaban algunos trámites jurídicos", indicó el pasado jueves la directora general adjunta de la OMS para el acceso a las medicinas, Mariangela Simao, en conferencia de prensa.

La lista de uso de emergencia de la OMS es un requisito previo para el suministro al Covax, el mecanismo creado para achicar la brecha en el acceso de vacunas, y facilitaría la inclusión de la Sputnik V dentro de las solicitadas por los países para habilitar viajes internacionales.

ÚLTIMO MOMENTO| El ministro de Salud de Rusia, Mikhail Murashko, sobre la autorización de #SputnikV por parte de la @WHO: todas las barreras fueron removidas, solo restan procedimientos administrativos menores. Fue confirmado por el Director General de la @WHO, @DrTedros. — Sputnik V (@sputnikvaccine) October 2, 2021

La OMS deberá retomar pronto su revisión de la vacuna, que todavía no aprobó.Simao no precisó, sin embargo, de qué trámites se trataba, pese a declararse "contenta de que las negociaciones con el gobierno ruso sobre este problema están a punto de resolverse"., añadió la profesional, citada por la agencia de noticias AFP.Si bien los estudios confirman una elevada eficacia, la Unión Europea y la OMS aún no aprobaron el uso de ese inmunizante, que es utilizado en varios países de América latina.La agencia de Naciones Unidas ya incluyó en su lista de vacunas aprobadas a Moderna, Pfizer-BioNTech, Johnson&Johnson, AstraZeneca (incluyendo la que se produce en Corea del Sur y la india Covishield) y las vacunas chinas de Sinopharm y Sinovac (Coronavac).Días atrás, el ministro de salud ruso, Mikhail Murashko, anunció que "las "barreras" para que la OMS apruebe de emergencia el inoculante ya habían sido "removidas" y que solo restaban "procedimientos administrativos menores" para su habilitación."Todas las barreras fueron removidas, solo restan procedimientos administrativos menores. Fue confirmado por el director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus", tuiteó la cuenta oficial del inmunizante, citando al funcionario.