Empezó en la Argentina la vacunación de chicos de 3 a 11 años: cómo avanza la inmunización en las provincias

El Gobierno puso este martes en marcha el Plan Nacional de Vacunación Pediátrico y comenzó a inmunizar a niños de entre 3 y 11 años en todo el país contra el coronavirus mediante la aplicación de la vacuna Sinopharm.

De acuerdo a la cartera sanitaria, se distribuyeron 2.006.300 dosis de la vacuna oriunda de China en todo el país y "hay 9 millones de dosis en stock exclusivamente destinadas a garantizar la vacunación pediátrica". A su vez, "se distribuirán 1.600.000 dosis de vacuna Pfizer" para adolescentes a partir de mañana.

Santa Fe

Córdoba

Santiago del Estero

Salta

Mendoza, en tanto, recién hoy habilitó la inscripción de niños con comorbilidades

San Luis

Jujuy

Paraná, Gualeguaychú y Concordia.

Río Negro

Chubut

Corrientes

En La Pampa, el gobernador Sergio Ziliotto destacó el "enorme orgullo" de que la vacunación pediátrica nacional contra EL Covid19 se lanzara en su provincia y la definió como "una campaña casi inédita en el resto del mundo" y manifestó que eso implicaba "una enorme satisfacción y un enorme reconocimiento a todo el equipo de salud".

En Formosa, en tanto, el gobernador Gildo Insfrán anunció este martes que el miércoles 13 comenzará la vacunación en niños en la capital formoseña y la ciudad de Clorinda.

En La Rioja, que ya no tiene casos de Covid positivos, la colocación de esta vacuna se inició el pasado lunes en los seis vacunatorios de la Capital provincial.

Al inaugurar hoy desde La Pampa esta etapa de la vacunación, la ministra Carla Vizzotti destacó que "el 52 %" de la población del país completó el esquema vacunatorio y afirmó que "ese porcentaje aumentará en los próximos meses porque niñas, niños y adolescentes se están acercando a recibir la vacuna tanto para su beneficio individual como para disminuir la cadena de transmisión y tener el impacto colectivo que tienen las vacunas"., resaltó la funcionaria y apuntó que "tal como lo demuestran las filas largas, nuestra población confía en las vacunas" porque "salvan vidas".En Buenos Aires, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, señaló hoy la "cara de alegría y felicidad de miles de niños y niñas que se vacunan" en la Provincia y remarcó que "las familias bonaerenses viven más tranquilas y esta es la única realidad. Hoy es otro día histórico y así lo estamos viviendo".El funcionario y médico consideró a la vacunación pediátrica contra el Covid19 como "un paso clave en términos epidemiológicos", mientras el Gobierno provincial indicó que había 2.600.000 niños de entre 3 y 11 años en condiciones de ser vacunados.En, el secretario de Salud, Jorge Prieto, valoró la importancia "desde el punto de vista epidemiológico, de contar con casi medio millón de personas vacunadas" que tienen entre 3 y 11 años y apuntó que respecto a la población total permitirá "llegar al 58% de los habitantes del distrito con esquemas completos de inmunización".Prieto precisó que entre hoy y mañana se vacunarán en el hospital de Niños Orlando Alassia "las 3.500 personas inscriptas (de entre 3 y 11 años) con comorbilidades" y anunció que desde mañana se vacunará a niños sin enfermedades de base, de entre 7 y 11 años, en la denominada "La esquina encendida".El funcionario sostuvo que una vez vacunados los 450 mil chicos comprendidos "van a aportar una inmunidad colectiva muy importante" y remarcó "la adhesión que estamos teniendo por parte de los padres y de la familia, de inscribir a esta población para recibir la vacuna Sinopharm".Enla vacunación contra el coronavirus a niños comenzó el domingo en la capital provincial, con inscripción previa por parte de un adulto responsable y ayer se extendió a otras localidades. En ese sentido, fuentes de Salud dijeron que había alrededor de 90 mil inscriptos de los aproximadamente 520 mil niños y niñas susceptibles de recibir la inoculación en esa franja etaria, mientras que los adolescentes de entre 12 y 17 años eran un poco más de 63 mil los vacunados con la primera dosis, y aproximadamente el 50 por ciento completó el esquema de inmunización con la segunda dosis., informó el MInisterio de Salud local al destacar que "la vacuna por coronavirus puede ser coadministrada junto al resto de vacunas del carnet".En, la vacunación pediátrica en las escuelas comenzó con "mucho éxito", según la ministra de Salud, Natividad Nassif. En ese sentido, expresó que la vacunación es "una herramienta de prevención" y destacó que en la provincia pudieron "articular la vacunación pediátrica con las escuelas y la Sociedad de Pediatría".En Salta, el ministro de Salud Pública, Juan José Esteban, destacó que tenían "200 mil dosis de Sinopharm para aplicar en toda la provincia, a los chicos de entre 3 y 11 años". "La inoculación será en forma espontánea o sea que no vamos a dar turnos, tanto en escuelas como en hospitales, centros de salud y en los puestos móviles operativos de vacunación", detalló el funcionario.Luego, indicó que se estipuló "un consentimiento informado único para los chicos de 13 años para abajo" que se vacunen en los establecimientos educativos, tanto públicos como privados.La jefa del programa de Inmunizaciones de, Adriana Jure, sostuvo que esta franja etaria está comprendida por más de 245 mil personas, mientras los adolescentes, con o sin factores de riesgo, también podrán manifestar su voluntad de ser inoculados en el establecimiento educativo al cual asisten, y el trámite estará sujeto a la disponibilidad de dosis.para recibir la vacuna Sinopharm a través de la página www.mendoza.gov.ar donde recibirán fecha y lugar de vacunación. En tanto, fuentes gubernamentales dijeron que las autoridades evalúan junto a la Dirección General de Escuelas (DGE) llevar el operativo a las escuelas cuando habiliten la vacunación a niños sanos.En ese sentido, la jefa de Inmunizaciones de la Provincia, Iris Aguilar, recordó que "es una vacuna que tiene 2 dosis y por lo tanto es importante tomar conciencia de que hay que completar esquemas, con un intervalo mínimo de 21 días entre dosis, para lograr la protección tan deseada".En, la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo, informó que en la primera jornada se vacunaba en establecimientos educativos de Tilisarao, Quines, Villa de Merlo, San Luis, Justo Daract y Villa Mercedes y que la Provincia recibió 23 mil dosis de la vacuna Sinopharm.Sosa Araujo y el ministro de Educación, Andrés Dermechkoff, dispusieron que la campaña se realice en escuelas públicas y privadas con todos los niños cuyos padres den el consentimiento de manera voluntaria y sin inscripción previa, para lo cual cada directivo articulará la autorización de los tutores para cada establecimiento educativo.En, la vacunación pediátrica contra el coronavirus se realizaba con una buena concurrencia en los vacunatorios habilitados, indicaron fuentes del Ministerio de Salud local y recordaron que desde el 28 de septiembre está abierta la vacunación libre para adolescentes de 12 a 17 años con la vacuna Pfizer., resaltó la coordinadora de Enfermería del Cepam, Agustina Córdoba.La ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, resaltó hoy que ya se inscribieron cerca de 20 mil niños para la vacunación que comenzó en las sedes del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) de. "Damos inicio simbólicamente en una institución socioeducativa para coronar una estrategia sanitaria muy importante de inocular a la mayor cantidad de personas posibles", explicó.En, donde hubo 12.696 niños inscriptos, el ministro de Salud Fabián Zgaib pidió a los padres "que acompañen a sus hijos y que lleven el carnet para completar el calendario obligatorio en los casos en los que haga falta". En esa línea, fuentes de Salud dijeron que se estima que la población objetivo supera 105.000 menores de edad en Río Negro, donde la vacunación se concentrará por la mañana en centros sanitarios barriales y después de las 14 se en los gimnasios municipales.El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, destacó al inicio de la vacunación en escuelas de 11 localidades que habían "cruzado las planillas de inscriptos con las matrículas de las escuelas" para poder vacunar a "aproximadamente 2.500 niños". Asimismo, solicitó "a quienes todavía tienen pendiente la inscripción que despejen sus dudas y hagan sus consultas con el sistema de Salud, pediatras y médicos" porque, señaló, "tenemos 29.300 vacunas recibidas y es nuestra expectativa poder seguir avanzando en construir la inmunidad colectiva".El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, confirmó que "se inscribieron 9.000 chicos de entre 3 a 11 años para recibir la vacuna contra el coronavirus, lo cual es un buen dato si se tiene que encuenta que solo fue durante un día hábil", en referencia al miércoles de la semana pasada cuando se habilitó la inscripción.La población objetivo allí es de 70 mil niños a vacunar para lo cual el funcionario exhortó a que "se inscriban todos, tengan o no factores de riesgo, porque si bien se establecerá una prioridad, el hacerlo con tiempo nos facilita mucho el trabajo en la organización".En cuanto a la vacunación para adolescentes entre 12 y 17 años, ense vacunó con una dosis al 34,7% de la población objetivo y al 6,83% con el esquema completo.En San Juan, desde las 10 de este martes los niños empezaron a llegar con sus padres a la vacunación, aunque "sólo se inscribió el 16 por ciento del total estimado", informó Fabio Muñoz, encargado del Vacunatorio Central local.El funcionario dijo que "del universo de poco más de 130 mil niños que tenemos censados de entre 3 y 11 años de la provincia, se inscribieron casi 21.100 chicos" y apuntó que "esto equivale al 16 por ciento". En ese sentido, estimó que los números podían crecer dado que, dijo, "cuando los papás comienzan a ver que la vacuna no genera inconvenientes y protege comienzan a anotarse más".Enfuentes de Salud dijeron que había más de 48 mil niños inscritos para la primera dosis de la inoculación, para lo cual en la capital provincial se dispusieron varios centros de vacunación, entre ellos el club Juventus, la facultad de Medicina y el campus Sargento Cabral de la UNNE.El subsecretario de Salud de La Pampa, Gustavo Vera, se mostró confiado sobre la concurrencia de niños junto a su padres y señaló que "los pampeanos, como todos los argentinos, siempre concurrimos a vacunarnos, confiamos en las vacunas y somos optimistas en cubrir a toda esa población para protegerlos y porque son nuestro reservorio".La ministra de Salud de Catamarca, Claudia Palladino, destacó que hoy era "un día de celebración para la provincia" al inaugurar la vacunación en el Predio Ferial y precisó que "en este momento citamos a los niños de 11 años priorizados porque tienen algún tema de salud, que hace que los prioricemos en la accesibilidad a la vacuna"."En este primer día, hemos citado según letra del abecedarios y un solo grupo etario pero como venimos con buen ritmo y tenemos bastante más operatividad los días próximos vamos a ir convocando varias edades juntas", afirmó.Palladino resaltó que "se está haciendo la vacunación de una manera federal en todo el país el mismo día, así que la idea es seguir avanzando" y recordó que siguen "vacunando a los chicos de 17 a 12 años que van a ir siendo citados de manera paralela para acceder a su primera vacuna"."Estamos vacunando al último grupo que faltaba y que nos preocupaba mucho. Vacunar a los hijos y a los nietos es lo más satisfactorio para un adulto porque nos da la tranquilidad de que están protegidos", añadió el gobernador.Por último, señaló que esperan recibir 14 mil dosis de vacunas Pfizer que les va a permitir avanzar en la vacunación de adolescentes entre 12 y 17 años, y les pido a ellos que se vacunen para "protegerse y proteger a otros".