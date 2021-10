Kulfas en el coloquio de Idea: "Se está produciendo un 5% por encima del período previo a la pandemia"

El ministro de Desarrollo Productivo,, resaltó ante el auditorio delque la industria trabaja 5% por encima que en la pre pandemia, dado que ya son 12 de 16 las ramas que se expanden. Destacó el diálogo entre empresarios, sindicatos y Estado para llevar adelante procesos de desarrollo. También sacó a flote el proyecto de ley presentado por el oficialismo en el Congreso para promover la conversión de planes sociales en trabajo.Al disertar ante un auditorio compuesto por los integrantes del establishment, Kulfas atribuyó la recuperación a lascon todos los sectores de la economía, recordó.Por otro lado, destacó que el Gobierno busca llevar adelante un plan que brinde "equilibrio macroeconómico, social y ambiental", y planteó que, si se descuida a alguno de estos tres componentes, "el desarrollo no funcionará". Además, destacó que "hoy la industria argentina tiene 12 de 16 ramas creciendo y recuperándose" y que "está produciendo un 5 por ciento por encima del periodo previo a la pandemia".En ese punto, recalcó el crecimiento del sector de la construcción y el de la economía del conocimiento. Sostuvo que se sitúaKulfas mencionó el envío de una serie de proyectos de ley para fomentar el desarrollo económico, como el de agroindustria o de la producción de cannabis medicinal, como también el que impulsa la conversión de los planes sociales en trabajo genuino por entender que éstos "son de transición", porque "un país no se desarrolla con planes sociales sino con trabajo".Apuntó a que "a esta gestión le ha tocado administrar los problemas tan graves que generó la pandemia, y al mismo tiempo también trabajar en los desafíos de la reactivación y de implementar las políticas que Argentina necesita para el desarrollo".dijo el funcionario.enfatizó el ministro de Economía, Martín Guzmán, durante su exposición el día previo en el Coloquio de IDEA. El funcionario aclaró que se deben generar condiciones para que la economía pueda sostener sus niveles de crecimiento, para lo que destacó el rol del Estado como “absolutamente esencial”. Aclaró como “fundamental” mantener “un rol expansivo que apuntale la recuperación y que permita pasar de la doble crisis a la doble recuperación”.El funcionario aclaró: “Tenemos confianza en la política cambiaria que venimos llevando a cabo”. El ministro fue entrevistado el sábado, horas previas a su viaje a Estados Unidos, donde se reunió con Kristalina Georgieva, titular del FMI, y David Lipton, asesor de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y otrora segundo del Fondo. Resaltó entonces que, explicó. Ante esto, propuso “continuar elevando los niveles de exportaciones, de modo que a la Argentina le permita tener un mayor nivel de reservas, y continuar limpiando este stock de capitales especulativos, de carry trade, del cual todavía hay un monto importante”.“Los controles en la cuenta de capitales tienen una naturaleza principalmente defensiva”, planteó el ministro. “Esto tiene que ver con evitar que haya una salida de golpe de los capitales que entraron en Argentina a partir de fines del 2015, que vinieron a aprovechar oportunidades de retornos financieros de corto plazo, lo que se suele llamar la ‘bicicleta financiera’”, en referencia a los fondos buitre que ingresaron durante el macrismo y quedaron atrapados desde la crisis de 2018. “Está claro que también tienen un costo”, reparó Guzmán sobre las limitaciones., esgrimió.Por otra parte, el ministro de Economía propuso “ir generando condiciones para que la economía pueda sostener un rumbo y sus niveles de crecimiento”. Para esto, esgrimió como“El sector privado también tiene un rol fundamental”, añadió. “En una situación de una economía funcionando normalmente, es un motor principal”, precisó el ministro. “Para resolver muchos problemas de la Argentina, el sector público y el sector privado deben trabajar de la mano. Esto es muy importante para que nos fortalezcamos también como Estado Nación, eso es lo que le haría bien a la Argentina”, explicó.En su entrevista grabada que fue observada con atención por los cientos de empresarios presentes en Costa Salguero y por los tantos otros que participaron de forma virtual, Guzmán resaltó como “absolutamente esencial” el rol del Estado. “El Estado resuelve cuestiones que el sector privado por sí solo no puede resolver, y eso es lo que refleja cómo administramos la cuestión económica: apostando por infraestructura, la generación de conocimiento, la aplicación del conocimiento en la producción”, planteó.mostró. Además, repasó que la inversión en el país este año crece. “Lo central es estabilizar la economía y consolidar un modelo productivo que agregue valor y genere empleo”, propuso. Para eso, planteó que “la estabilidad macroeconómica es la condición central para que en la Argentina haya generación de empleo privado y que sea de forma sostenida”.