Carla Vizzotti: "El año que viene empezaremos con las terceras dosis de manera estratégica"

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, confirmó este sábado que comenzarán a aplicar terceras dosis durante el primer semestre del año que viene y sostuvo que la Argentina está en "una situación muchísimo más favorable" de lo que imaginaban desde el Gobierno nacional a principios de este año.

Los grupos priorizados para la tercera dosis, según informó la ministra serán, al igual que este año, el del personal de salud, y “los que tengan más riesgo.

el 90 por ciento de los mayores de 18 años iniciaron el esquema.

“No todas las enfermedades y vacunas se comportan igual. Desde el principio era una posibilidad muy concreta, así que hemos planificado la campaña para ir ampliando etapas de la vida, como hicimos este año y en función de la evidencia científica, con la posibilidad de completar con refuerzos el año que viene”, reveló la titular de la cartera sanitaria.“La idea es no esperar que suceda algo sino ir adelantandonos", señaló Vizzotti., afirmó al mismo tiempo que precisó queEn ese sentido, señaló que todavía hay "más disponibilidad de vacunas que demanda" y planteó la importancia de buscar "casa por casa" a ese 10 por ciento de personas mayores de 18 años que no se vacunó., expresó en diálogo con Digamos Todo, en CNN Radio.Asimismo, reconoció que la vacunación "se ralentizó" pero indicó que es natural en los países con alto grado de inmunización. "Se ralentiza porque no tenemos muchas personas que necesitan iniciar el esquema y las segundas dosis están condicionadas a las llegadas de las vacunas y a que se cumpla el período mínimo (entre ambas dosis)", sostuvo la funcionariaSobre la administración de la vacuna Sinopharm a menores de entre 3 y 11 años, buscó llevar seguridad a los padres que tienen dudas sobre la aplicación del suero a los niños., concluyó.