Familiares del ARA San Juan piden la detención de Macri tras su segundo faltazo a indagatoria por espionaje

Finalmente la querella mayoritaria de los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan, representada por la abogada Valeria Carreras, reclamó hoy la detención preventiva de Mauricio Macri en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal sobre los parientes de los tripulantes del submarino

"Si Macri no es conducido por la fuerza pública, si no se hace efectiva la previsión de detención prevista en el art. 288 cppn, estaremos frente a una nueva ofensa no solo a los familiares sino al pueblo Argentino todo, que no pide cárcel ni sangre, sólo pide justicia"

Lo hizo luego de que el propio ex mandatario confirmara, como Carreras había asegurado en diálogo con Política Argentina que iba a suceder, que no se presentaría a la declaración indagatoria prevista para esta mañana."Hice la presentación esta madrugada y el juez (Martin Bava) tomará vista cuando empiece el horario de tribunales", precisó la abogada esta mañana en declaraciones a C5N.Ayer Macri anunció a través de Twitter que no se presentaría a la indagatoria ordenada por la justicia federal de Dolores. Por eso, la querella realizó la presentación y pidió orden de detención contra el exmandatario "a fin de que comparezca" ante el juez., explicó la abogada esta mañana en sus declaraciones y agregó:En la presentación, que se conoció primero a través de Télam, se sostiene: "La burla nuevamente afectando a las víctimas que represento, es también una muestra evidente del desprecio por las instituciones; en este caso Poder Judicial y especialmente el destrato y maltrato al juez subrogante doctor (Martín) Bava"."El imputado Macri fue notificado, fue beneficiado con la primera prórroga y nueva fecha, utilizó los plazos al límite para estirar el trámite de la causa que, a pesar de las declaraciones públicas propias como las de su defensor, no realizó ninguna presentación espontanea para dar señales de su voluntad de ponerse a derecho, de su voluntad de cumplir con sus obligaciones", argumentó."Como parte querellante y en representación de gran cantidad de familias he debido ser testigo de la incertidumbre respecto a si se presentaría el ex presidente Macri a la indagatoria", señaló Carreras en el escrito.Y concluyó:Macri se reencontró ayer con su equipo de asesores y con su abogado, quien horas antes había estado en Dolores leyendo el expediente, y fue allí que se terminó de cerrar la estrategia de presentar un escrito para pedir una nueva postergación de la indagatoria. A la noche se sentó en un sillón e hizo una charla con militantes del PRO y el ex ministro Guillermo Dietrich, quien también tiene problemas judiciales, donde habló de la "rebelión de los mansos y los no borregos", agitó fantasmas de fraude electoral y dijo que no deberían jubilarlo.Este segundo faltazo es el tercer movimiento de Macri en el expediente: el primero se produjo la semana pasada cuando firmó un escrito junto con Lanusse en el que declamó su "inocencia" y reclamó que quedara en suspenso la prohibición de salida del país que le impuso el juez Bava el 1 de octubre, cuando lo convocó a indagatoria para el día 7, luego aplazada hasta hoy.