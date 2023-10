ARA San Juan: archivan causa contra el ex jefe de los espías de Macri por falta de traductores de árabe

El juez federal Daniel Rafecas archivó una causa contra el ex titular de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, ante la “imposibilidad de proceder” por falta de traductores del idioma árabe.Se trata de una denuncia que habían formulado los familiares de las víctimas del ARA San Juan por una autorización para que Arribas viajara a Brasil y Emiratos Árabes Unidos cuando estaba procesado y con prohibición de salida del país.Arribas era investigado –junto con el ex presidente Mauricio Macri- por presunto espionaje ilegal a víctimas del naufragio, pero la Cámara Federal porteña sobreseyó a todos los imputados.Arribas, quien trabaja como agente y representante de futbolistas, viajó dos veces al exterior autorizado por el juez Julián Ercolini, tras presentar sendas cartas de invitación por razones laborales de la empresa árabe Sapphire Sport Management.Los familiares de las víctimas, representados por la abogada Valeria Carreras, pusieron en duda la autenticidad de las invitaciones y la existencia real de la empresa.Rafecas tuvo dificultades para encontrar un traductor que transcribiera un exhorto internacional y cuando finalmente lo consiguió, desde Emiratos Árabes pidieron una ampliación de la información requerida. Para esa segunda traducción no consiguió profesionales oficiales, por lo que la investigación quedó trunca.“El Tribunal ha agotado todas las medidas tendientes a materializar la diligencia ordenada, esto es traducción del nuevo exhorto internacional dirigido a las autoridades emiratíes”, explicó el juez.En ese contexto, resolvió “archivar las presentes actuaciones por imposibilidad de proceder”.