A siete años del hundimiento, el Gobierno homenajeó a las 44 víctimas del ARA San Juan

CUSTODIOS ETERNOS DE NUESTRO MAR.

En Mar del Plata recordamos a los 44 héroes del submarino ARA “San Juan”. Junto a sus familias y camaradas de la @Armada_Arg, honramos su memoria, que vive en cada ola y en el corazón de los argentinos. Nunca los olvidaremos. pic.twitter.com/KNTdXUGexK — Luis Petri (@luispetri) November 15, 2024

Este 15 de noviembre, recordamos y rendimos homenaje a la memoria de los 44 tripulantes del Submarino ARA San Juan.



Honramos su sacrificio, valentía y compromiso con la Patria y la soberanía de la Nación Argentina. pic.twitter.com/Im9VNTRqzl — Casa Rosada (@CasaRosada) November 15, 2024

Al cumplirse el 7° aniversario del hundimiento del, el Gobierno homenajeó este viernes en Mar del Plata a los 44 tripulantes víctimas en un acto encabezado por el ministro de Defensa,, quien entregó un cofre con la bandera argentina a cada uno de los familiares.El homenaje tuvo lugar en la Escollera Norte, frente al Museo de la Fuerza de Submarinos, donde hay placas en memoria del ARA San Juan. El cofre que entre Petri a los familiares tenía una carta con la frase “El 15 de noviembre de 2017 el submarino sufrió una implosión mientras navegaba en el Atlántico Sur frente a aguas patagónicas y perdió el contacto con la superficie. El entonces gobierno de Mauricio Macri tardó 1 año en encontrarlo y confirmar el fallecimiento de sus 44 tripulantes. La causa espera el juicio oral y público con sólo cuatro acusados por los presuntos delitos de "estrago culposo agravado", por la muerte de los 44 tripulantes, e "incumplimiento de deberes funcionarios público".Los imputados son el ex jefe de Operaciones de la Armada, capitán de Fragata,; el Jefe de Estado Mayor del Comando de la Fuerza Submarinos, capitán de Navío, el ex titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA)y el ex comandante de la fuerza de Submarinos, capitán deEl presidente Javier Milei no hizo ninguna mención sobre el nuevo aniversario del hundimiento, pero desde la cuenta de Casa Rosada en la red social X recordaron a las víctimas. "Honramos su sacrificio, valentía y compromiso con la Patria y la soberanía de la Nación Argentina", postearon.