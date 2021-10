Rosatti sobre las críticas de Macri: "Es el mejor elogio que me han dado desde que soy juez"

Horacio Rosatti tuvo que dejar unos minutos de lado sus reuniones con jueces y camaristas y habló por primera vez tras la polémica reunión por Zoom con autovoto en que quedó ungido al frente del máximo tribunal

"No me preocupa (el arrepentimiento de Macri). Es el mejor elogio que me han dado desde que soy juez. Aunque creo que quien lo dijo no quería elogiarme"

A menos de un mes como presidente de la Corte Suprema y cuando hasta ahora había mantenido un silencio absoluto,En un cruce con Noticias en la calle, Rosatti - justo dirigiéndose a la Oficina de Violencia Doméstica que coordinaba- se refirió a la renuncia de la única ministra que tenía la CSJN y se desligó de analizar la necesidad de un reemplazo en el corto plazo. "La iniciativa y el procedimiento son tareas de los poderes representativos", dijo, en alusión a la postulación de parte del Presidente y la aprobación en el Senado.En segundo orden, respondió acerca de la reunión en que fue designado al frente de la Corte, sin la presencia deni Highton de Nolasco, hecho que provocó que tuviera que votarse a sí mismo para completar las tres voluntades mínimas necesarias, sumando las de"¿Cree que su designación tuvo ´vicios moral y jurídicamente descalificados`, tal como comentó Ricardo Lorenzetti?", le preguntaron. La respuesta desestimó la acusación, pero con cautela:En ese punto, lo interrogaron acerca de las críticas que le arrojó, quien calificó a los fallos de Rosatti de tener un "sesgo anticapitalista" y dijo estar arrepentido de haberlo postulado, primero incluso por decreto, hecho que ocasió un escándalo., respondió con una ironía no habitual Rosatti.Finalmente, sostuvo que no habló con el presidentedesde que fue designado presidente de la Corte y evitó contestar si pensaba hablar en lo próximo con el jefe de Estado.