Mayans reclamó "responsabilidad" a JXC y empresas por los precios: "El Gobierno no tiene una varita mágica"

Macri tiene que adaptarse al Estado de Derecho

El senador nacionalhabló consobre la, las expectativas electorales, el problema económico, el pedido del gobernadorde compensar a la provincia de Misiones por la preservación de la selva y de la convocatoria al diálogo por parte de. Cruces con la ex gobernadoray ponderaciones por la institucionalidad del poder legislativo.Hay que remarcar que todos somos iguales ante la Ley y cuando hay un pedido de la Justicia tenemos que estar presente. Primero, para aclarar las cosas porque en definitiva, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.. Ellos tienen una actitud muy distante de presentarse ante la Justicia. Tenemos que cumplir con lo que establecen las leyes.Nosotros tenemos una situación electoral que se puso de manifestó tras las PASO. Nosotros tenemos la emergencia económica y sanitaria, por las cuales se tomaron medidas. Hay un sector disgustado por todo lo que hemos pasado pero el gobierno que hemos tomado venía de una emergencia total. El país estaba en default prácticamente y esto tiene que ver con las políticas de Macri. Hoy Argentina está pagando esas consecuencias. No sé cómo hay gente que puede acompañar este tipo de políticas.Tiene que haber una autocritica, sobre todo por la segunda etapa. En el Presupuesto 2021 se pensó que la pandemia disminuyó la fuerza y más allá de las ATP, el problema estaba en lo económico. Por eso, se replanteó el tema del déficit y la emisión monetaria. La situación económica no llena las expectativas de la gente. Por eso, la gente manifestó su disconformidad.No va a haber pérdida de quórum porque hay responsabilidad de los senadores que se tratan. Los temas van siempre a tratamiento. No creo que exista el esquema de falta de quórum como si pasa en Diputados. En nuestro caso, hay gente de otros bloques que no tienen la actitud de ausentarse en el tratamiento de las leyes porque hay una responsabilidad con la que tenemos que cumplir. Lo que hay que hacer es compatibilizar intereses porque lo que queremos es que haya paz social en Argentina y tenemos que bregar en un camino hacía la Justicia Social.Hasta después de las elecciones, la oposición va a contar los números. Fijémonos sino en el pedido de la Presidencia de la Cámara Baja. Nosotros tenemos mayoría plena le dimos la sucesión a Pinedo en pos de la gobernabilidad del país, siendo uno de los dos senadores PRO. Entonces, cuando uno maneja la mayoría tiene que ser responsable. Lo mismo pasó en Diputados como Emilio Monzó. Ellos fueron elegidos siendo amplia minoría.No lo vi, pero creo que es una desubicación por parte de la ex gobernadora de salir a atacar al gobierno nacional.Argentina representa porcentajes imperceptibles de contaminación en relación a Estados Unidos o China. Obviamente, que dentro de este contacto, el reclamo de Gobernador está en pos del cuidado de la casa común que es nuestro planeta pero hay que discutirlo porque todos estamos con problemas económicos. Hay provincias que tienen problemas por deuda o déficit, no es el caso de Formosa. Por ello, es necesario profundizar el debate. Es un reclamo valido pero muchas provincias tienen reclamo. Tenemos que ver cómo tratar el tema ambiental o el de la agroindustria cuando se pone de manifestó el tema del glifosato. Son conceptos de política general.El resultado de la economía de un país es responsabilidad de todos. Hay que tener responsabilidad con respecto a utilidades que son excesivas. Hay empresas que tuvieron ganancias exorbitantes, y no solo en el tema alimentos. Tiene que haber suma de responsabilidades de todos. Hay que tener en cuenta que el Gobierno no tiene una varita mágica: si te dejan una deuda de 130 millones de dólares no lo podes resolver en el corto plazo, y menos con la balanza comercial que tiene Argentina.