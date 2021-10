ANSES confirma el complemento para Asignaciones Familiares: cómo saber si lo cobrás sólo con el Cuil

La medida establece un pago doble para los titulares de las Asignación Familiar por Hijo (SUAF), de manera que un grupo de beneficiarios accederá a $5.063 extra. El complemento alcanza a 2,1 millones de trabajadores y a un total de 3,2 millones de niños, niñas y adolescentes.

En el marco de nuevas medidas económicas, el Gobierno nacional oficializó el complemento mensual para el salario familiar a través del Decreto 719/2021 publicado en el Boletín Oficial.-Trabajadoras y trabajadores registrados-Monotributistas de las categorías A, B, C y D-Titulares de la Prestación por DesempleoIMPORTANTE: Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo(AUE) quedan exentos de esta asistencia económica. Sin embargo, aquellos titulares de entre 18 y 24 años podrán acceder desde noviembre a un nuevo bono de $5.000 a través del programa Más Cultura, que busca igualar las oportunidades de acceso a actividades culturales.Para acceder al plus es necesario cobrar una Asignación por Hijo (SUAF) y contar con ingresos familiares que no superen los $115.062. Las inscripciones al plan ya están abiertas en https://mas.cultura.gob.ar/. "El monto del Complemento Mensual que se abonará en el mes de octubre", sostiene la normativa publicada en el Boletín Oficial. El extra se acreditará antes de fin de mes en las cuentas bancarias donde los titulares cobran la Asignación SUAF. En tanto, en noviembre se pagará junto a la prestación.**Todavía no se conoce la fecha de depósito del complemento.-Complemento mensual de $5.063 por cada hija o hijo para trabajadores con ingresos familiares hasta $78.454 y monotributistas A, B o C.-Complemento mensual de $3.415 por cada hija o hijo para trabajadores con ingresos familiares entre $78.454,01 y $115.062 y monotributistas de la categoría D.Las fechas de cobro para la Asignación por Hijo, sin el monto del complemento para el salario familiar, son las siguientes:-jueves 7 de octubre: documentos terminados en 0-martes 12 de octubre: documentos terminados en 1-miércoles 13 de octubre: documentos terminados en 2-jueves 14 de octubre: documentos terminados en 3-viernes 15 de octubre: documentos terminados en 4-lunes 18 de octubre: documentos terminados en 5-martes 19 de octubre: documentos terminados en 6-miércoles 20 de octubre: documentos terminados en 7-jueves 21 octubre: documentos terminados en 8-viernes 22 de octubre: documentos terminados en 9Para conocer si accedés a un beneficio de ANSES y las fechas de cobro establecidas por el organismo, ingresá con tu CUIL a https://servicioswww.anses.gob.ar/dondecobrov2.