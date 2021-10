Elecciones 2021: el Frente de Todos se reunió con Gutiérrez-Rubí e intensifica campaña de "territorialidad" y agenda positiva

en primer lugar, la idea de "ir al territorio", es decir una gestión visible no sólo por decirla sino también por corporizarla en la cercanía de aquellos a quienes se busca mejorar la vida

Elrealizaron ayer una cumbre con el consultor catalán, jefe de campaña del oficialismo para las elecciones legislativas del 14 del mes próximo, y como conclusión surgióLos temas que serán de profundidad no son novedosos para el discurso que la mayoría de los funcionarios que encaran la vocería del Gobierno expresa en los últimos tiempos, pero se decidió focalizar en ellos aún más:También aparece lo novedoso de la, que de algún modo se suma a la mirada de futuro con la que se venía trabajando antes de las PASOA estos ejesque encontró oposición en un pequeño pero poderoso grupo de empresarios. Justamente por esta cuestión estuvo en el encuentro en la Casa Rosada el secretario de Comercio,. El fin de semana, se verá a todos los ministros activos, distribuidos por distintas partes del país.El encuentro se realizó esta tarde en el Salón de los Científicos de Casa Rosada y, además del jefe de Gabinete nacional, Juan Manzur, y Feletti, asistieron los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Salud, Carla Vizzotti; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y de Turismo y Deportes, Matías Lammens. También participó el jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde.En concreto, según informaron voceros del encuentro,"Dijo que que vayamos, que estemos, que hablemos con la gente", señaló un ministro, según Télam, que estuvo en la reunión. También confió esa fuente que se habló de "una agenda positiva" del Gobierno nacional a desplegar "en todas las provincias", elemento que es público a partir de que el eslogan que llegó con el nuevo jefe de campaña es "Sí".En el encuentro, que se extendió durante unas dos horas, no se puso sobre la mesa la posibilidad de hacer grandes actos en lo que resta de la campaña, más allá de los cierres en Ciudad y provincia de Buenos Aires, en lugares a definir. En todo caso, serán contados. Según dijeron, no se echó mano a encuestas y el funcionario consultado apuntó que "las pocas" que escuchó "estaban bien".La presencia de Felleti, en tanto, tuvo que ver con que. Es que el foco de la mejora en el bolsillo que impulsó el Gobierno a través de sus medidas tiene como enemigo a la inflación, hecho que lo convierte en uno de los temas del momento y por el que parte de la población que no votó al Frente de Todos lo culpa.Gutiérrez-Rubí es un especialista en comunicación política que en 2017 trabajó para la campaña de, con el espacio Unidad Ciudadana, y luego se integró al equipo deAhora, luego de la derrota en las PASO, fue puesto al mando del mensaje del Frente de Todos e ideó la campaña del "sí". Esta idea tiene anclaje en el tópico de su último libro, en el cual, enfatizaron desde el entorno oficialista, se enfoca en "gestionar las emociones políticas" y considera que la pandemia generó un fuerte desánimo en la población. El voto en blanco y el ausentismo serían consecuencias de ello. Además del asesor catalán, en el encuentro estuvo Santiago "Patucho" Alvarez.