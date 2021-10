Plan Más Cultura: Bauer apelará el fallo "insólito" de Servini que frena el programa

"solo se abrió la inscripción y ya se anotaron más de 300.000 jóvenes" pero que el dinero estaba previsto que se entregue después de las elecciones

se realizó conforma a los tiempos y formas que impone la Ley Electoral

"el sector cultura es uno de los más golpeados por la pandemia"

El titular de la cartera de Cultura, Tristán Bauer, habló sobre la definición de la magistradaque acepta el pedido de intervención por parte de un abogado particular que denunció queque prohibe las actividades de campaña en base a inauguraciones y proyectos estatales desde el 20 de octubre hasta que finalicen los comicios el 14,En este sentido informó que por ahora. También planteó quegracias al cual 1.500.000 de pibes y pibas se quedaron sin ir al cine, al teatro, sin poder comprar un libro" y agregó quecomo Francia, España, Brasil y UruguayA su vez el Ministro comentó que no es una medida electoralista,y lanzó con ironía que “si no hay apoyo al sector cultural, se ataca porque no hay, y cuando hay apoyo es porque se hace por especulaciones”. "No se violó ni se rimpió ninguna veda,", resaltó en relación a la denuncia que tomó en cuenta la jueza.Para cerrar manifestó que es un programa queen las próximas elecciones sino "garantizar el derecho de acceso a bienes culturales por parte de las y los jóvenes de manera igualitaria". El Plan Más Cultura estipula un bono de $5.000 para las y los inscriptos al PROGRESAR que se utilizará para ir al teatro, cine, otra actividades del sector y la compra de libros,, concluyó Bauer.