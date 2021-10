El Gobierno amplió el gasto en más de $133.000 millones

Ela través de laamplió presupuesto por más de $100.000 millones. En el año se contabilizan quince veces en las que la Secretaría de Finanzas que depende del Ministerio de Economía, asignó nuevas partidas para distintos programas. La medida fue firmada por el Jefe de Gabinete de Ministros,, yEn el comunicado si bien se detalla cuál es el destino de esta nueva ampliación de recursos, no se especifica en todos los casos cuál es el origen de los fondos. En algunos, los fondos provienen de una ampliación del gasto mientras que en otros casos hay una redistribución de partidas.. De esta manera, la previsión del déficit presupuestario 2021 se elevó a $1,48 billones, equivalente a 17,9% de los recursos totales esperados para todo el ejercicio.Al mismo tiempo, también se dispusieron recortes de partidas asignadas por un total de $16.405 millones, entre las que sobresalen $10.062 millones que estaban previstos parapor parte de Presidencia de la Nación; y $6.000 millones que se habían proyectado para lay accesos por parte del"Programa Agua y Cloaca más Trabajo".Secretaría General de Presidencia: fondos para la Autoridad Regulatoria Nuclear, para la Agencia Nacional de Discapacidad (destinados a la atención médica de pensionados no contributivos).refuerza presupuesto ($1.325 millones) al Ente Nacional de Comunicaciones (para gastos de funcionamiento, mantenimiento y de inversión a las sedes de la Entidad incluido el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica ISER). También incrementará presupuesto con financiamiento del Tesoro Nacional a la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas.recursos para afrontar compromisos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional($14.753 millones).atender obligaciones financieras al Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) y al Instituto Universitario Nacional de DDHH "Madres de Plaza de Mayo". También se destinarán fondos para el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal ($975 millones)-Ministerio de Seguridad: presupuesto para Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional Argentina que proviene de una reducción del presupuesto correspondiente a Jefatura de Gabinete de Ministros y Dirección Nacional de Vialidad.: incremento del presupuesto para Fuerzas Armadas para la atención de gastos relacionados con la Campaña Antártica 2021/2022. También hay refuerzo de créditos al Servicio Meteorológico Nacional dependiente del Ministerio.se destinan fondos para "garantizar el sostenimiento del mercado eléctrico mayorista" a través de Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A (CAMMESA) para ejecutar sus programas con financiamiento externo "incrementando gastos corrientes en detrimento de gastos de capital" ($16.000 millones).incremento al Instituto Nacional de Tecnología Industrial "en compensación con una disminución del presupuesto" para "atender programas relacionados con la economía del conocimiento y uso de nuevas tecnologías".se incrementa presupuesto para "mitigar los impactos de los eventos naturales sobre la producción". También se amplía para atender servicios técnicos y profesionales en Tecnópolis($3.197 millones): en este caso, a diferencia del resto "resultará necesario adecuar" presupuesto a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte" e incrementar presupuesto al organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. También recibirá mayor presupuesto la Administración Nacional de Aviación civil para haberes del personal y servicios técnicos y profesionales($8.000 millones)En el plan del gobierno de incentivar el consumo, Finanzas destina presupuesto ($ 2.580 millones) para la puesta en marcha de las tarjetas de consumo culturales relativa al programapese a que por el momento, el desarrollo del programa se encuentra impedido por la justicia por resolución de la jueza electoral María Servini.Para el caso del Ministerio de Salud, se destinarán nuevos fondos para la provisión de vacunas ($10.067 millones adicionales). Desarrollo Social recibirá fondos ($858 millones) para el programamientras que el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad recibirá fondos ($2.985 millones) para el "(ACOMPAÑAR). Por último en Servicio de la(intereses y comisiones) se destinan la mayoría de los recursos ($81.100 millones).Según los últimos datos de la, 2021 cerraría con recursos totales por $8,26 billones, y gastos totales por $9,74 billones (se elevaron en $1,34 billones respecto de lo aprobado en 2020 por el Congreso Nacional), el rojo de la Administración Central se ubicará en $1,48 billones, equivalente a 17,9% de los recursos totales esperados para todo el ejercicio. De los informes emitidos por el Banco Central se desprende que la mitad del déficit en el Presupuesto se financió en su mayoría con transferencias de utilidades contables de la entidad monetaria, neta de cancelaciones de Adelantos Transitarios y el resto con el "impuesto inflacionario".