Bava rechazó la segunda recusación y Macri deberá dar explicaciones por el espionaje ilegal

el Dr. Pablo Lanusse había indicado que existen "causales sobrevinientes producidas el pasado 28 y 29 de octubre de 2021 que configuran su prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad y de dependencia en perjuicio" del Ingeniero Mauricio Macri y de su defensa

los argumentos reeditan "una cuestión anterior que fue rechazada por el suscripto y ya ha sido resuelta por la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Mar del Plata que resolvió 'no hacer lugar' a la primera recusación"

a partir del comportamiento y actos desplegados por el Dr. Martín Bava tienen la inamovible convicción y certeza de encontrarse "ante un Magistrado que ha roto su confianza y que se ha despojado de su investidura de Juez de la Constitución Nacional

para fundar la recusación la defensa del expresidente analizó palabras expresadas por él que a su entender, "contrariamente a la interpretación de la parte, todo lo resuelto fue a fin de salvaguardar las garantías constitucionales de su asistido"

"sorteado el único argumento esgrimido por las partes para suspender el acto de indagatoria, resolví citar nuevamente al encartado a prestar declaración"

Mauricio Macri deberá presentarse el miércoles a las 12 horas frente al magistrado para declarar en la citación indagatoria

El magistrado que investiga el espionaje ilegal a los familiares de las vícitmas del hundimiento del ARA San Juan,. En el mismoAnte estos dichos,y resaltó que. "Dicho 'temor de parcialidad y ausencia de independencia' respecto del suscripto que esgrime la defensa no es más que su interpretación de la actuación de este magistrado quien resuelve conforme su íntima convicción", expresó.A su vez sostuvo que las decisiones en el trámite de la investigación podrán ser acertadas o criticables por las partes según su expectativa personal y que se puede discutir la metodología de valoración de la prueba o el mérito de sus consideraciones mediante los institutos procesales pertinentes, "perodesignado constitucionalmente".El abogado de Macri había expresado quepara colocarse un triste y repudiable ropaje que aniquila su condición de imparcial e independiente".Lanusse también comentó que "a la intempestiva y carente de todo sustento decisión de convocar a declaración indagatoria" al expresidente, "se suma su urgencia en quererla celebrar en pleno proceso electoral" y en firmar "el auto de procesamiento de mi ahijado procesal, que ya debe estar escrito, antes del próximo 14 de noviembre de 2021 -fecha de las elecciones generales a celebrarse en nuestro país-”.advirtió que esto "en nada se condice con las constancias de la causa sobre presuntos “intereses políticos” que existirían detrás de esta investigación" y acotó que sobre esos argumentos no se detendría ya que entiende que "hacen a su estrategia defensista"., manifestó.También dejó expreso que. En este punto resaltó queEl juez de Dolores explicó en el texto de rechazo a la solicitud los motivos por los cuales no lo había relevado de guardar secreto antes de ir a la citación indagatoria y dijo que definió suspender la audiencia indagatoria porque así fue pedido por las partes a los fines de cursar oficio al actual Presidente,Para cerrar remarcó que no tiene "amistad, enemistad ni prejuicio de ningún tipo, objetivo ni subjetivo con los imputados ni con las partes querellantes" y ni "mucho menos, como alude el inciso en el que funda su pretensión el defensor, manifesté opinión extrajudicialmente sobre el proceso a persona alguna o actué con animosidad".y desde el sector de. La recusación ya fue girada a la Cámara Federal de Mar del Plata por Bava según manifiesta en el texto de rechazo al planteo de Lanusse.