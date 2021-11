Un incendio en La Tablada produjo tres muertes y luego se desató otro en Floresta pero sin víctimas

Una localidad de la provincia de Buenos Aires y un barrio de la Ciudad de Buenos Aires sufrieron esta mañana incendios que en uno de los casos, incluso, dejaron como consecuencia víctimas fatales







En primer lugar,Las víctimas fatales fueron identificadas como un matrimonio y uno de sus hijos, de diez años. La familia vivía encima del local del que era dueña, ubicado en Gibraltar y Jujuy.Según vecinos, el siniestro comenzó cerca de las 2.30. También dijeron que tanto la pareja como el menor de sus hijos quedaron atrapados, no pudieron salir de la casa y murieron por el incendio, mientras que los otros tres hijos del matrimonio lograron escapar, y actualmente están internados en grave estado. Los heridos tienen 16, 24 y 26 años.Trabajaron en el lugar bomberos voluntarios de La Matanza, que apagaron el fuego. Actualmente remueven los escombros, hacen tareas de enfriamiento y se realizan pericias para tratar de determinar cómo se produjo el incendio, que fue de gran magnitud por el caucho de los neumáticos que había en el lugar.Más tarde,. Según informaron diversos medios, las llamas comenzaron pasadas las 7.La ubicación exacta es la galería denominada “El Paseo de la Moda”, con entrada por la calle Bogotá al 3300 y por la calle Concordia al 300. Según informaron, las llamas habrían consumido todos los locales de su interior y podrían alcanzar a los edificios linderos.Infobae publicó que el incendio se gestó en un depósito de ropa, estantería y maniquíes de uno de los locales, aunque luego las llamas acapararon toda la galería. El edificio tiene una medida de 40 metros de largo y una forma de L.Al menos tres dotaciones de Bomberos de la Ciudad se acercaron al lugar y trabajan desde hace más de una hora para poder apagar las llamas y evitar que el desastre tenga un alcance mayor. Se hicieron presentes en el lugar efectivos de la Policía de la Ciudad y del SAME.Por el momento no se registraron heridos. Los bomberos atacaron a las llamas con una línea de 38 milímetros. Una vez que pudieron ingresar al interior, pudieron comprobar la caída de la mampostería de varios de los locales.“Por suerte no hay heridos, pero estamos todos con unidades de oxigenación porque el incendio ha tomado tanto por Bogotá como por Concordia. Está activo, hay mucha llama. Hay muchos depósitos y ese es el mayor problema”, afirmó Alberto Crescenti, titular del SAME, en declaración al canal TN.