Milei blanqueó que se reunió con Macri antes de las PASO y puso en duda si es "casta política"

lo separó a Macri de 'la casta' por considerar que su discurso era liberal y el problema fue quienes lo acompañaron y resaltó que sólo fue a hablar de economía

la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista; la Coalición Cívica, que es más de izquierda todavía que los radicales; las palomas de Juntos por el Cambio

Milei remarcó que el exprimer mandatario "hizo una autocrítica, dijo que iba a abrazar más fuerte las ideas de la libertad, me parece que está del lado de los halcones, no de las palomas"

La Alianza, llegaron al poder y no pudieron gobernar; con Cambiemos se armó una coalición buena para ganar las elecciones pero terminó siendo un muy mal gobierno

El candidato libertario a ocupar una banca en el Congreso,-con quien tienen una gran afinidad ideológica-,, "todavía yo no tenía la gravitación política que emergió después de las PASO, fui a explicar por qué esto va a estallar" alertó.A su vez, el economista planteó unadonde incluyó al resto de Juntos por el Cambio, "; y están el kirchnerismo y la izquierda inviable".En este sentido, "pero si uno llega al poder y tiene por un lado a la UCR con su socialismo impregnado hasta la médula, la Coalición Cívica y las palomas, puede ser que haya quedado encerrado y no lo dejaron tomar decisiones" y acotó que. Sin embargo,El candidato de Avanza Libertad analizó que hay una enseñanza que les ha dejado el Frente de Todos, "cuando se armó una coalición para vencer al peronismo, que fue" y agregó que "después uno puede caer en la trampa de decir ‘acá solo pueden gobernar los peronistas’ y rogar que salga uno bueno y no uno malo --, lo interesante es que".