Larreta reconoció que subió impuestos y condicionó una decisión judicial de la Corte para bajarlos

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,, afirmó hoy que si ladevuelve "la plata de la coparticipación" a la ciudad de Buenos Aires, se compromete "a bajar los impuestos" que subió su administración, y sostuvo que desde "hace meses" no habla con el presidenteAl mismo tiempo, el alcalde porteño criticó el control de precios para bajar la inflación y el gasto estatal promovidos desde el Gobierno nacional. En tanto que con respecto a su vínculo con el Gobierno nacional, dijo además queporqueEl funcionario dijo por Radio Rivadavia que con Fernández no habla "hace meses" porque se enteróEn cuanto al desempeño delopinó que sería mejor tener una relación "más estrecha" con Estados Unidos, porqueSobre la inversión millonaria para la producción y exportación de hidrógeno verde anunciada para el país, el mandatario porteño destacó que si se trata de capitales privados,Por otra parte, criticó el control de precios porque, según argumentó, es algo que "no funcionó en Argentina" y señaló que. Al mismo tiempo, sugirió "promover la competencia" para "bajar precios". Y criticó que, afirmó al responder a una oyente que se refirió a la idea de "achicar el Estado".En este sentido agregó queAnte la consulta sobre qué sucedió con los 10 kilómetros de subte por año que había prometido Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta argumentó que durante su gestión "la prioridad era seguir construyendo la línea H", y que ahora, pero no puede hacer una línea nueva porque "no tengo plata". Y añadió quePero afirmó que si ladevuelve a la Capital Federal "la plata de la coparticipación" que se redujo cuando el Gobierno nacional redistribuyó los aportes para reforzar las partidas para la seguridad de la provincia de Buenos Aires, se compromete "a bajar los impuestos que subimos" en el distrito porteño.También opinó sobre la llamada "causa de los cuadernos" (sobre supuestas coimas en la obra pública) remarcó que para contratos", concluyó.