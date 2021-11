Etchevarren contra el Conurbano: "Es una fábrica de pobres, de drogas y de marginalidad"

El intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, apuntó contra la gestión de la provincia de Buenos Aires al asegurar que "está abandonada" y la gobierna gente que "no tiene ni idea".En declaraciones Radio Provincia, el jefe comunal sostuvo que "el Conurbano es una fábrica de pobres, de drogas y de marginalidad". "Pensamos muy distinto al Conurbano. Acá la gente que viene sabe a qué viene", señaló."Más pobres, más votos. ¿Dónde están presionando para dar vuelta la elección? En el conurbano", remató contral el oficialismo.En tanto, aseguró que tiene "las sanas aspiraciones de ser candidato a gobernador", porque representa "intereses de una provincia olvidada, que no se siente representada por candidatos porteños que ni siquiera vienen a La Plata a gobernar"."No tienen idea de qué le falta a la Provincia, por eso el abandono. No conocen las necesidades, por eso vi algo muy bueno después de que perdieron, cuando se están yendo, que llamen a los intendentes", añadió Etchevarren.Por otra parte, ratificó su respaldo al expresidente Mauricio Macri en el marco de la causa por espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan. "Demuestran que quieren procesar a Macri antes de las elecciones, yo apoyo a Macri porque quiero otro país que no tiene nada que ver con Venezuela, Cuba o Bolivia", dijo.Al mismo tiempo, explicó por qué esta vez no se recibió al exmandatario con un acto: "Acá en Dolores todo el mundo trabaja, es un horario inapropiado. Hacer un acto a las 11 donde todo el mundo trabaja es una locura"."A mí me ofrecieron traer colectivos, pero me negué. Eso es conurbano y pensamos muy distinto. No creo en esas manifestaciones de gente que no sabe a dónde va. Tengo otra lógica en política", concluyó.