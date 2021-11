Espert dejó en offside a Larreta: "Todo político que no sea un atorrante tiene que dialogar"

El candidato a diputado nacional de Avanza Libertad por la provincia de Buenos Aires,, fue uno de los más buscados en la jornada del jueves luego de las últimas declaraciones de Mauricio Macri. El expresidente manifestó ayer que buscará “confluir” tanto con él como con Javier Milei para sumarlos a Juntos por el Cambio. Por eso, al libertario le preguntaron al respecto y su respuesta no hizo más que redoblar la apuesta., expresó.En diálogo con El Noticiero de LN+ (La Nación +), la primera consulta que recibió Espert fue justamente su posible vinculación con Macri de cara a 2023, a lo que él expresó:, dijo abiertamente.De todas formas, el economista libertario sostuvo:, disparó., remarcó con expectativa, dando a entender que ya tiene un pie y medio dentro de la Cámara baja.En tanto, a Espert le preguntaron por su posición entre la grieta. Y él contestó: “Así como no fui la colectora K en 2019, no soy colectora de Macri ahora. Si alguien me propone dialogar, por supuesto que lo voy a hacer porque el país está en una situación gravísima”, dijo, a la vez que no descartó asistir a una eventual convocatoria de Sergio Massa después del 15 de noviembre.s”, advirtió.De hecho, aseguró estar, dijo el candidato.Por último, y en relación al plan económico que tiene encuadernado y que ha entregado a cada lugar donde asiste, a Espert le preguntaron si aceptaría ser ministro de Economía de Alberto Fernández., asentó el libertario.