La exministra Felisa Miceli le respondió a la Corte Suprema que anuló su sobreseimiento

"para mi es como haberme colgado un galardón, que gente tan defensora de todo lo que es el poder real y fáctico de este país me dedique este fallo"

son una casta, "ganan sueldos que son tres veces lo que ganan en el poder ejecutivo o legislativo, me da la sensación que esta forma de organización de la Justicia tiene mucho que ver con la decadencia argentina"

"si la Justicia piensa que se vendió más barato y que por eso recibimos una coima que lo demuestre porque a mi me vienen investigando hace 20 años"

chicaneó, "hay que hacer como Macri que va, presenta un papel y se va a jugar al golf" y agregó que hay que dejar de darle importancia "porque son una basura, que van a hacer lo que ellos quieran y no lo que digan las pruebas, o lo que le pidan sus mandantes como el circulo rojo, Clarín o lo que sea"

"Logran el impacto de la noticia de 'otro corrupto K'"

La ex Ministra de economía,en la causa que investiga una supuesta administración fraudulenta en la venta de un inmueble del Banco Nación y haber recibido coimas,En este sentido indicó queexpresó y agregó que "evidentemente desempolvaron el expediente que estaba hace cuatro años para que tenga un impacto político".Miceli manifestó que, "la Justicia está cada vez peor, para resolver un caso tardan, 15 o 17 años" y remarcó queLa ex funcionaria, no puede ser que en esta época de la humanidad la justicia funcione con esa lentitud, con esa inoperancia, es un sistema perimido".Sobre la causa resaltó que hasta el tribunal de casación dijo que habían vendido bien la propiedad del Banco Nación,, expresó.lanzó la ex funcionaria y planteó que estaban desesperados porque era el primer paso para convertirse en lo que son hoy.Miceli advirtió que no se preocupa mucho por su situación yPara cerrar dijo que ya se había olvidado de esta causa totalmente peroy añadió, "ya se que si ellos pudieron ser cómplices de los fusilamientos y las desapariciones que podemos esperar ahora"., concluyó.