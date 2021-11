Cuánto ganaron los bancos privados mientras Macri tomaba deuda

Luego de que esta mañana el ex presidenterevelara que los 45 mil millones de dólares que el(FMI) le prestó a Argentina durante su mandato fueron destinados a "pagarle a los bancos comerciales que se querían ir" del país" porque "tenían miedo de que volviera el kirchnerismo", trascendió cuál fue la ganancia de los bancos privados durante ese períodoMientras Mauricio Macri tomaba deuda por un tiempo estimativo de 100 años se comprobó, -con la afirmación del ex mandatario- que hubo transferencia de fondos del endeudamiento a bancos privados que –según sus dichos- “se querían ir del país”, pero de cuánto fue la ganancia para estas entidades.Según los datos estadísticos que se dieron a conocer elAsí el ex presidente desmintió sus explicaciones previas acerca de que le pidió al Fondo habían ido al repago de "deudas anteriores".El sistema financiero alcanzó con el macrismo ganancias récord, cuadruplicando los resultados de cuatro años atrás.Sin embargo, la mejora fue dispar: los bancos privados más que sextuplicaron sus resultados en cuatro años de, al crecer 566,7 por ciento, mientras que los públicos disminuyeron su ganancia en 37,9 por ciento debido al desmanejo realizado por el gobierno de Macri.La tenencia en cartera títulos públicos, en particular las Letras que emitió el Central,son los principales factores que abultaron las ganancias del segmento de la banca privada.La desregulación financiera que desplegó el macrismo y el desmedido endeudamiento generaron el terreno fértil para los negocios de los bancos privados.(las que cobran por los préstamos)(que pagan a los ahorristas)Ambas tasas estaban atadas al rendimiento de las Letras del Banco Central.. También flexibilizó el control sobre el stock de dólares, lo que le permitió a los bancos ganaron con cada una de fuertes devaluaciones macrista.