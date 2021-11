Marcha por el crimen del kiosquero: vecinos exigieron seguridad y la Policía respondió con gas pimienta

Familiares, amigos y vecinos de, el kiosquero asesinado a balazos durante un asalto en su comercio de Ramos Mejía, se manifestaron esta noche frente a la comisaría de esa localidad del partido bonaerense de La Matanza en reclamo de justicia y mayor seguridad. Durante la movilización, la policía arrojó gases lacrimógenos y hubo tensión con los manifestantes.Al grito de "cientos de personas se movilizaron por las calles de la localidad del Gran Buenos Aires pidiendo justicia por el asesinato del comerciante. Asimismo, cuestionaron a los agentes presentes en el lugar y expresaron canticos contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.En particular, buscan que se incremente la presencia policial en la zona.Cerca de las 19.30 hubo nuevos forcejeos con policías en otro de los puntos del vallado que rodeaba la comisaría, al tiempo que más personas se acercaban a pie hasta el lugar. Más tarde, alrededor de las 20.30, se produjo un momento de tensión cuando parte de los manifestantes avanzó sobre el cordón de policías que los dispersaron con gases lacrimógenos y gas pimienta. Ante esta situación,La marcha, bajo la consignaes la segunda que se lleva a cabo tras el asesinato, luego de la realizada el domingo por la noche. Dicha movilización también reflejó el descontento social respecto a la situación de inseguridad y tuvo su punto más álgido cuando el secretario de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, arribó a la comisaría., indicó Tomás, uno de los hijos del kiosquero asesinado durante la protesta.Además, agregó:Por su parte, Nicolás, el otro hijo de la víctima sostuvo que está "orgulloso" de su padre, al que lo "mataron por trabajar". "En un minuto te cambia todo", aseguró el joven visiblemente emocionado y remarcó:. Sabo, quien tenía 48 años, dos hijos y atendía su drugstore "Pato" en Avenida de Mayo al 800, fue asaltado y ejecutado de varios balazos a las 14:00 de este domingo.Por el hechode 29 años y con serios antecedentes policiales, yembarazada. La pareja, tras el crimen, le había robado el auto a un remisero y la moto a un repartidor delivery.El ministro de Seguridad,, resaltó que el crimen "no fue por una cuestión policial" al destacar el rápido arresto de los responsables, mientras señaló que "hay un sistema que funciona mal". En ese sentido en declaraciones radiales, señaló que Suárez estuvo preso entre 2016 y 2020 por un robo agravado, y al salir no hubo una reinserción y un seguimiento a través del Patronato de Liberados.No obstante,miembro del grupo de "Vecinos En Alerta La Matanza, denunció hoy que los asesinos del kiosquero en pleno centro de la localidad bonaerense de Ramos Mejía estuvieron detenidos unas horas antes en Villa Ballester por robo, pero fueron liberados.afirmó Lombardo en declaraciones al programa "Mejor Ahora", que conduce Jorge Pizarro en Radio Rivadavia.