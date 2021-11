Se define el futuro de la causa ARA San Juan: Bava asistirá a la audiencia con la que Macri quiere sacarlo

la Cámara Federal de Mar del Plata debe resolver a partir de la audiencia de mañana el planteo que presentó el ex presidente Mauricio Macri para sacarse de encima al juez Martín Bava, quien confirmó que asistirá a dicha cita para dar pelea a las embestidas del líder PRO

La causa por el espionaje ilegal a familiares de las víctimas de los 44 tripulantes del ARA San Juan entra en una etapa de definiciones respecto del futuro de la investigación:Según publicó Página 12, el magistrado subrogante de Dolores asistirá mañana a la audiencia para ejercer su derecho a la defensa luego de Macri lo atacase sugiriendo una presunta parcialidad. No es frecuente que los jueces cuestionados intervengan ante estos planteos, pero la decisión de Bava exhibe que está muy seguro de su accionar y su pertinencia, máxime teniendo en cuenta que públicamente el líder PRO dejó claro que quiere sacárselo de encima y llevar la investigación al amigable Comodoro Py.En el marco de las testimoniales que viene tomando a pedido de la defensa de Macri, esta mañana Bava les dijo a las partes que este viernes estará en la audiencia ante la Cámara marplatense. Su expresión, entre otros ante, el abogado del ex presidente, según contó Luciana Bertoia en P12, fue contundente:La defensa de Macri ya quiso quitar del medio a Bava dos veces. En la segunda oportunidad, por la que ahora el juez se defenderá ante la Cámara, el ex presidente utilizó como argumento lo que sucedió en la audiencia del 28 de octubre, cuando el líder PRO dijo que no podía declarar porque no le habían levantado el secreto.Para eso la Cámara pidió la grabación de la audiencia y, según supo este diario, ya se reunieron los tres jueces que resolverán ---- para verla.En el tribunal marplatense aún no recibieron ningún pedido del juez para participar de la audiencia. Su presencia puede considerarse atípica porque, en general, en este tipo de incidentes participa el camarista que debe resolver y la parte que presentó la recusación."Si solicita estar presente, el tribunal resolverá en el momento", explicaron fuentes de la Cámara según el mismo medio. Macri dice que Bava lo prejuzga al sostener que existió espionaje durante su gobierno y que había direccionado una imputación en su contra.Ante ese planteo, ya realizado en la primera recusación, la Cámara Federal de Mar del Plata desestimó. Pero Macri y su abogado volvieron a la carga agregando el argumento de que lo quiso hacer declarar aún sabiendo que podía estar violando la ley de inteligencia y que el juez perdió independencia. El ex presidente intental, con eso, sostener la hipótesis de que hubo un apuro intencional para así poder procesarlo antes de las elecciones, cosa que respondería a pedidos del kirchnerismo. No hay pruebas, pero esa es la hipótesis mediática.Bava tiene que resolver la situación procesal del expresidente y de dos exdirectores operacionales de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Martín Coste y Diego Dalmau Pereyra. Es poco probable que Bava diga si procesa, sobresee o le dicta la falta de mérito a Macri antes de que la Cámara Federal de Mar del Plata revise su recusación, y tal cosa recién empezará a correr mañana.Después de realizar la audiencia, el tribunal de apelaciones estará en condiciones de decir si Bava se mantiene al frente del expediente o no. Eso podría conocerse mañana mismo por la tarde, o a partir de la semana próxima, cuando las elecciones ya hayan sucedido y los camaristas logren acuerdo.En tanto, ya se sabe, las querellas lógicamente pidieron estar presentes y quieren que siga Bava. La causa se inició en septiembre del año pasado tras una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, ante la justicia federal de Mar del Plata.El juez de entendimiento por jurisdicción, Santiago Inchausti, decidió que debía investigarse dentro de una trama más amplia que tenía el entonces juez de Dolores Alejo Ramos Padilla en Dolores y envió la causa, pese al rechazo del fiscal Daniel Adler. La Cámara marplatense convalidó la solicitud. Desde ese momento Macri ya empezó a ser investigado, por lo que su inclusión en el expediente no fue intempestiva.