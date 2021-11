Acuña: "la prudencia con la oposición tiene un límite, a veces hay que hacer sonar el escarmiento"

"cuanto mejor estén los trabajadores, mejor estarán los empresarios y todos"

resaltó que "sería bueno saber donde esta la plata que le pidió Macri al fondo". "Me gustaría que la oposición también piense en el país y no solamente en su plata y en cómo sacarla afuera", lanzó

El cosecretario general de la Confederación General del Trabajo que fue revalidado ayer en el cargo,resaltó y manifestó la necesidad de recuperar poder adquisitivo a través de la discusión de las paritarias.El líder sindical sostuvo que el mundo vive del consumo, "si la gente no tiene plata en el bolsillo, no consume y por lo tanto no hay producción" y añadió,A su vezy criticó a los dirigentes de Juntos por el Cambio, "lo de Vidal es todo una mentira, Macri y Bullrich ya sabemos lo que son".Sobre la deuda indicó que "hay que pagarla y la CGT va a colaborar en todo lo que pueda para sacar al país adelante" aunquePor otro lado, Acuña planteó que la marcha que se dará el miércoles de la semana que viene es para respaldar al gobierno, "nosotros estamos con la unidad del Frente de Todos" remarcó y dejó su deseo de que haya elecciones internas, "nosotros no fuimos consultados" comentó sobre el cierre de listas.