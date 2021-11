Caso Rosé: imputaron a policías de Corrientes por presunta persecución y "abandono seguido de muerte"

La causa por la muerte de Lautaro Rosé avanza y, para la Fiscalía a cargo de la investigación, la hipótesis es que los agentes de la Policía de Corrientes habrían perseguido al joven, posiblemente le hayan disparado escopetazos, y lo habría abandonado en el río pese a que éste les habría pedido ayuda dado que no sabía nadar

El fiscal de Instrucción N°6 de Corrientes,, imputó a miembros de la fuerza policial de Corrientes en la causa donde se investiga la muerte de Lautaro, de 18 años, en la madrugada del lunes, cuyo cuerpo fue hallado el miércoles en el Río Paraná.Según una publicación que realizó La Izquierda Diario, el funcionario judicial tomó la decisión luego de una reunión con el abogado defensor de la familia de la víctima,, en la cual exigió caratular la causa como “abandono de persona seguido de muerte”.Ahora, será la jueza de a cargo del Juzgado de Instrucción 3,, quien deba confirmar o rechazar el pedido de imputación por dichos delitos.Rosé estaba desaparecido desde el lunes pasado en la ciudad de Corrientes, luego de presuntamente arrojarse a las aguas mientras era perseguido por la Policía. Su cuerpo fue hallado este miércoles en el río Paraná, en cercanía de los astilleros, y la causa de muerte es asfixia por sumersión. Por el hecho fueron separados preventivamente de sus cargos tres efectivos de la comisaría local que participaron del procedimiento.El abogado González aseguró que Lautaro pidió ayuda para salir del río Paraná debido a que no sabía nadar, pero que los policías que minutos antes lo habían reprimido no lo auxiliaron. Además señaló que les dispararon con "con balas de goma" y lo habían "perseguido 500 metros"., detalló González. Y agregó que se trata de un caso de "abandono de persona seguido muerte", ya que la Policía "tiene la carga de garante, debe prestar auxilio cuando alguien lo requiere".El abogado detalló que fue el amigo que estaba con Lautaro y pescadores malloneros que estaban en la zona, quienes brindaron esa información sobre la falta de auxilio. Sobre los hechos que se registraron en la madrugada del lunes, González manifestó que "está plenamente acreditado que Lautaro y su amigo fueron perseguidos 500 metros a los tiros con balas de goma".Matías, el hermano de Lautaro, denunció que en la noche del domingo los malloneros señalaron que escucharon gritos, que serían del joven, y también disparos provenientes de la policía. El hermano además recordó que en 2014 se dio un caso similar con la muerte de Mariano Barrientos, quien fue hallado en 2014 sin vida con golpes en la cabeza en el mismo lugar donde buscaban a Lautaro.Por su parte, desde la Policía afirmaron que hubo un enfrentamiento entre un grupo de jóvenes el domingo por la noche debajo de un puente. Los efectivos indicaron que les arrojaron botellas y que persiguieron hasta el río a dos jóvenes que se tiraron al agua, pero solo uno de ellos salió a flote. Sin embargo, pese al relato tres efectivos fueron pasados a disponibilidad y se les iniciaron sumarios internos.El abogado de la familia Rosé afirmó: "Ahora resta saber si Lautaro se tiró al agua por desesperación, si lo empujaron o si se cayó, porque no sabía nadar". Por eso, pidió ante la Fiscalía para que sean las fuerzas federales las que intervengan en la investigación, debido a que son efectivos de la policía provincial los involucrados en el hecho.Anunció además que mañana se realizará una convocatoria en la plaza Vera, ubicada en el microcentro de la ciudad, "y se marchará a la Fiscalía con ese pedido".