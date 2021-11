Milei repudió a su custodio, pero mezcló el hecho con la "delincuencia" y pidió que "los honestos porten armas"

A sólo horas de las elecciones que lo dejaron como diputado nacional electo de la ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza, Javier Milei se expresó en "repudi" y "condena" por el accionar del custodio que amenazó con sacar una pistola anoche durante el acto en su bunker electoral montado en el Luna Park, pero aprovechó la volada para mostrarse a favor de la libre tenencia de armas."A los delincuentes no les importa si hay permiso o no para utilizar las armas, por lo tanto las llevan. Y si vos no permitís que los honestos las tengan, los dejás desalineados en términos de defensa", argumentó el economista libertario entrevistado por Urbana Play FM."Si los honestos portasen armas, habría menos delincuencia", insistió el diputado electo, al referirse al incidente ocurrido en el Luna Park cuando un custodio se subió al escenario y amagó a sacar un arma dirigiéndose al público, mientras otra integrante del espacio, Victoria Villarruel, estaba haciendo uso de la palabra.Milei aclaró que "repudia" y "condena fuertemente el accionar de dicha persona", aunque minimizó lo sucedido al asegurar que el custodio fue "apartado por el jefe de seguridad y quedó desplazado" pese a que "cuando la persona que estaba a cargo de la seguridad se lo lleva, se toma conciencia de que era una pistola de aire comprimido".Fue en ese punto en que, como suele hacer, se agarró de los Estados Unidos para expresarse de acuerdo con la segunda enmienda, que "permite que las personas usen armas", lo cual, según Milei, "tiene un basamento en la teoría económica y sobre todo en la evidencia empírica"."Uno observa que en aquellos estados que sí permiten que los ciudadanos tengan sus propias armas, la cantidad de delitos es mucho menor", subrayó el líder liberal, e indicó que al permitir la tenencia de armas "tu costo esperado aumenta, por ende la actividad baja".En la misma línea afirmó que "Argentina es un baño de sangre con este contexto y enfoque que tenemos" ya que "acá tenés muchos delincuentes matando inocentes sin enfrentar costo alguno".