Se reúne la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio con miras al 2023

Juntos por el Cambio se ubicó en estas legislativas como la fuerza más votada a nivel nacional, lo que evidenció una recuperación del espacio tras los magros resultados que obtuvo en las presidenciales del 2019, algo que abrió las expectativas de los principales dirigentes del espacio de cara al 2023.

El encuentro se desarrollará esta tarde a partir de las 16, en los Ombúes 32 de la CABA, según consignaron voceros del espacio opositor. La alianza macrista se impuso ayer en distritos clave del país, pero con una performance menor a la obtenida en las PASO en algunas provincias, como Buenos Aires y en territorio porteño donde, si bien el oficialismo local reafirmó su hegemonía, la lista encabezada porobtuvo menor nivel de adhesiones.Con un resultado un poco menor a las PASO, María Eugenia Vidal ganó en la Ciudad y salió a relucir la victoria en un bunker en el que reaparecieron figuras que estaban un poco debajo de la alfombra como Marcos Peña.también estuvo pero, como otras veces, no le dieron lugar como orador en el acto, sino que con un simple agradecimiento y una palmada acusaron recibo de su presencia.remarcó la ex ‘orgullosamente bonaerense’ y ahora diputada electa porteña. Por su parte fue curioso quecerrara los discursos. ¿Se trataría del protocolo correspondiente a un candidato presidenciable entre los oradores?:expresó al hablar en contra de "la grieta".Es que Vidal salió a festejar, pese un resultado algo decepcionante, ya que fue tanto menor que en las PASO: logró retener casi todos los votos de sus competidores pero no amplió el resultado por encima del 50% (para conservar las bancas, el espacio tenía un objetivo muy alto: superar el 60%). En el comité de campaña porteña de Juntos por el Cambio el festejo fue realizado con cautela: saben que pierden bancas. El 47% fue menor al 48,19 de las PASO y también al 48,7% de las PASO de 2017.No es un detalle menor, en este sentido que, el ex presidente Mauricio Macri arrancara el día hablando de una "transición ordenada", pese a que no se elegía presidente:, sostuvo planteando de manera burda que el Gobierno deya llegó a su fin. Algo que todos los candidatos del PRO eligieron minimizar, o incluso valorar a excepción del marido de Pampita,a quien le parecieron un poco “fuertes” las declaraciones del ex mandatario.indicó Vidal al encabezar la conferencia de prensa tras el acto.En ese marco de moderación festiva se oía desde la tribuna “volveremos a ser gobierno en 2023”. Y sin hacer alusión al Gobierno de 2015 Vidal aprovechó la ocasión para agradecer a Macri y para marcar la autocrítica con su gobierno:,se dirigió a los votantes.", lanzó.Mientras que Larreta sobre el cierre, añadió más leña al fuego de la grieta: ", expresó como si no tuviera fallos judiciales que le señalan los retrasos en resolver el problema de las vacantes y que este año recortó en 500 millones el presupuesto de infraestructura escolar. "Sabemos que los bonaerenses quieren un cambio y están sufriendo con la inseguridad. Acá en la Ciudad la seguridad mejoró con mucha decisión política", aseguró Larreta, ya preparado para la carrera a la presidencia.Lo cierto es que en Juntos por el Cambio el Jefe de Gobierno Porteño no la tiene sencilla. Empezando porpasando por, muchos quieren competir por la presidencia. De manera que mientras los halcones ya están agitando la situación del mandatario de la CABA tras los resultados magros (no tan amplios como los esperados), por la decisión de Larreta de sacar a María Eugenia Vidal de la provincia, instalándola en la Ciudad; el objetivo de la reunión política de hoy será principalmente mantener lo más firme posible la unidad que peligra con esta ambición.Por otro lado el presidenteanunció anoche que convocará a la oposición al diálogo para una agenday confirmó también el envío de un proyecto al Congreso que contendrá el "programa económico plurianual para el desarrollo sustentable" y los "mejores entendimientos" que el Gobierno haya alcanzado con el FMI por el pago de la deuda, además de remarcar que se viene una "nueva etapa" en su administración.En un mensaje grabado emitido desde Olivos después de que se conocieran los resultados de las elecciones legislativas, Fernández destacó queCon esta elección termina una etapa muy dura de nuestro país, que estuvo marcada por dos crisis: la crisis económica, heredada del Gobierno anterior y de la que aún quedan enormes desafíos por resolver, y la crisis sanitaria, provocada por una horrible pandemia que poco a poco vamos superando", reseñó el mandatario.