"No podemos comulgar en un mismo espacio": taxativo rechazo a Milei del ganador de JXC en La Pampa

Los más de 100 mil votos obtenidos en las elecciones de este domingo cubrió las expectativas. En el territorio de Verna, la oposición metió dos senadores. Uno de ellos Daniel Kroneberger. “Cuando comenzamos la campaña había cierta incertidumbre por la apatía social que había. En las PASO tuvimos un apoyo interesante de la sociedad pampeana, lo cuál hizo que veamos con una expectativa distinta el 14 de Noviembre”, dijo.Para el legislador electo, “el Gobierno nacional puso todo lo que tenía que poner para revertir la situación y si bien La Pampa tiene el 0,8 por ciento del electorado nacional, la mayoría en nuestra provincia determinaba la conformación en la Cámara Alta”.“Por lo tanto, La Pampa estaba mirada con una lupa y el gobierno nacional y provincial hicieron todo para revertir la situación el “plan Platita” pero no pudieron. Hicieron multiplicidad de anuncios de obras que no se van a concretar nunca. Evidentemente esto no hizo mella en la sociedad y nos siguieron acompañando”, sostuvo.Kroneberger insistió: “Por primera vez desde hace 36 años ganamos y llevamos dos senadores. No vamos a empujar a nadie pero el problema del país es de quien está gestionando”. “Tenemos una anarquía importante con el doble comando que existe en el Gobierno”, dijo en relación a la figura de Cristina Fernández de Kirchner.Según dijo el dirigente radical pampeano, el Gobierno “está ante una situación difícil de la cuál va a tener que replantearse”. “Por parte nuestra, vamos a ser responsables. Seremos una oposición propositiva con proyectos de Ley en consonancia con lo que la gente necesita”, aclaró.Para Kroneberger, “la nueva reconfiguración puede cambiar el régimen de escribanía que había en el Senado”. “Ahora, el Congreso puede tener más injerencia y podemos ir a una situación más parlamentaria”, dijo.“Del 83 a la fecha, siempre tuvieron mayoría hecha. Por eso, fue una elección intermedia clave y nos da la posibilidad en dos años ante la alternativa de que podamos ser nuevamente Gobierno en Argentina tengamos una mayoría importante”, remarcó.También fue consultado por el futuro de Juntos y las expectativas de cara al 2023. “Lo primero que tenemos que hacer es discutir un proyecto de gestión. Las coaliciones de Gobierno no es solamente ganar sino gobernar. Los candidatos vendrán en su momento. Si podemos unificar en un solo candidato bienvenido sea, y sino están las herramientas de las PASO”, dijo.“Hoy aventurar y decir quien puede ser el candidato de JxC me parece prematuro”, sostuvo al ser consultado sobre la figura de Horacio Rodriguez Larreta y Mauricio Macri.Y agregó: “No veo tampoco un liderazgo absoluto. Por suerte, tenemos siete candidatos. Están los del PRO pero yo también puedo nombrar a Gerardo Morales, Alfredo Cornejo y Martín Lousteau. Lo importante es el proyecto de gestión. Después veremos quien llevará adelante ese proyecto”.En La Pampa, hubo cinco listas que superaron las PASO. Sumadas a las del FDT, las tres restantes son de la izquierda pero no lograron superar el piso ni siquiera para meter un representante en la Cámara Baja.En este contexto, fue consultado sobre su opinión en relación al avance de la ultraderecha en CABA y provincia de Buenos Aires. Kroneberger fue contundente en este sentido y en sintonía con los reclamos emitidos a Patricia Bullrich en un acto de Mendoza, dijo: “No me une nada con Milei”.Para Kroneberger, “es un fenómeno que aparece de la nada aprovechando el momento coyuntural que vivió la Argentina relativo a la pandemia y el grito de libertad de los jóvenes”. “Es un proyecto de muy corto plazo y las declaraciones de Milei no me identifican para nada. No podemos comulgar en un mismo espacio”, concluyó.