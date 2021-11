Acuña sobre la movilización: "Sirve para decirle al gobierno que tiene todo el apoyo"

el hecho político también corre pero "más bien por cuenta del que le interesa eso, para mi no es un festejo de un acto eleccionario, es una fecha muy emotiva que sirve para decirle al gobierno democrático electo por la gente que tiene todo el apoyo"

"creo que no hay secretos, los que tienen que tener el poder adquisitivo es la clase baja y la media que son los que consumen en el país"

El Secretario General del los estacioneros,pero fundamentalmente para mí es muy sentimental, muy afectiva esta fecha donde fue el regreso de Perón despues del exilio en el cual ha sufrido no sólo físicamente sino sentimentalmente" relató y añadió queA su vez,y que tuvo a través del compañero Rucci una tarea muy importante que fue el regreso de Perón" en alusión al 17 de noviembre de 1972. "No nos olvidemos que le ha tocado irse del país, estar exiliado y volvió con la esperanza de poder ser presidente de los argentinos y acomodar el país aunque no tuvo tiempo" recordó en declaraciones aEl cotitular de la central sostuvo que, "entonces el pueblo consume y el consumo hace que haya que producir y en conjunto significan la mejor vida de la gente" indicó y acotó,. "Los objetivos del nuevo triunvirato son "ser parte y la voz de los trabajadores y estar dispuestos al diálogo con el gobierno y con los sectores empresarios", resaltó.También indicó que de ese modo se podrá ver "cómo podemos coordinar los pensamientos de ellos con los de los trabajadores con el gobierno poniendo el equilibrio entre el capital y el trabajo para que todos estemos bien" y comentó quePara cerrar"te hablan de una reforma laboral y la única propuesta es ver como te joden la indemnización, cómo te sacan cosas, en vez de reformar como se reforma, a través de los convenios colectivos de trabajo" y añadió "de acuerdo a la incorporación de la tecnología al mundo del trabajo, se va discutiendo y acomodando esas cosas, así que más actualización imposible, es el convenio colectivo de trabajo el que actualiza". "