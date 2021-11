Asesinato de un joven mapuche: acusan a la policía de Río Negro

Atento al hecho de público conocimiento ocurrido hoy en Cuesta del Ternero (RP 6), Río Negro, destacamos que Gendarmería Nacional no tiene presencia en el lugar, encontrándose en El Bolsón (Escuadrón 35), a aprox. 38 km por RN 40. — Ministerio Seguridad (@MinSeg) November 21, 2021

Un hombre de la comunidad mapuche fue asesinado de un balazo y otro resultó herido también por impacto de un disparo de arma de fuego este domingo en el paraje Cuesta del Ternero, ubicado en Bariloche."Un cordón policial durante 50 días que no permitía ingresar abrigo ni alimentos, dejó ingresar a 2 personas", denunció en El Destape Radio la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas,quien además adelantó que se esperan los peritajes de lo que sucedió en Cuesta del Ternero y reiteró que el ataque "fue por parte de personas no identificadas". "No entendemos como se permitió el ingreso de estas personas fuertemente armadas que terminaron asesinando", marcó la funcionaria y agregó:Además Odarda remarcó que: "Este odio racial contra los mapuches es una violación al Estado de Derecho. El pueblo mapuche es esencialmente pacífico. Queremos castigo y condena a los asesinos de Elías Garay".La funcionaria indicó que "se llegó a un acuerdo con la comunidad mapuche para cambiar la custodia policial" y sostuvo que este "reclamo territorial se tiene que resolver de forma pacífica". En ese sentido, Odarda aseguróAsimismo, recordó el asesinato dey consideró que "fue cobarde" y "a pesar de ese método utilizado por Bullrich es un conflicto que aún no se solucionó". Odarda se quejó y destacó que "hace 27 años que no existe una ley de Títulos Comunitarios Indígenas como establece la Constitución":En tanto, el Gobierno de Río Negro, que encabeza Arabela Carreras, informó queen los hechos en "Cuesta del Ternero". "En el marco de un hecho delictivo ocurrido en Cuesta del Ternero, el Gobierno de Río Negro informa que desde la Policía de Río Negro no se dieron órdenes de actuaciones ni se llevó a cabo ningún tipo de operativo o intervención que tenga que ver con dicha situación", explicó un comunicado oficial.Por su parte, el Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Aníbal Fernández, consignó el domingo, a través de la red social Twitter:Además, en diálogo FM La Patriada, Fernández agregó: "