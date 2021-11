Fuerte repudio de Macri y el resto de la oposición al ataque con bombas molotov a Clarín

El ex presidente Mauricio Macri expresó su repudio al ataque a Clarín. El mismo fue “un gravísimo intento de amedrentar al medio y a toda la prensa”. “Un hecho inaceptable que recuerda las prácticas violentas del pasado. Repudio la agresión y envío mi solidaridad. Que el gobierno y la Justicia aclaren lo sucedido y detengan a los responsables”, señaló el ex jefe de Estado.

El ataque a Clarín es un gravísimo intento de amedrentar al medio y a toda la prensa. Un hecho inaceptable que recuerda las prácticas violentas del pasado. Repudio la agresión y envío mi solidaridad. Que el gobierno y la Justicia aclaren lo sucedido y detengan a los responsables. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 23, 2021

El atentado con bombas molotov a las instalaciones de Clarín es un claro ataque a la libertad de expresión, sumamente preocupante y lo condeno enérgicamente. Los discursos de odio, intolerancia y violencia terminan concretándose en estos hechos que merecen todo nuestro repudio. — maxi ferraro (@Maxiferraro) November 23, 2021

En tanto, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y diputada nacional electa por CABA, María Eugenia Vidal, sostuvo:También desde la Coalición Cívica ARI manifestaron sus inquietudes. El presidente de ese espacio diputado Maxi Ferrari sostuvo que el ataque a Claríny lo condenó enérgicamente. “Los discursos de odio, intolerancia y violencia terminan concretándose en estos hechos que merecen todo nuestro repudio”, sentenció.En tanto, el diputado radical Mario Negri, presidente del Bloque UCR y del Interbloque Juntos por el Cambio, escribió:Por su parte, el ex ministro de Cultura macrista,, pidió que la violencia no quede impune. “Los argentinos ya cargamos con una larga historia de dolor y muerte para que un grupito de idiotas a sueldo pretenda volver al terrorismo. #NOALAVIOLENCIA”, señaló.Asimismo, el diputado bonaerense de Juntos por el Cambiotambién lamentó y condenó rotundamente el atentado, que “es directamente contra la libertad de expresión”, señaló. “Estos hechos, que nos recuerdan a las épocas oscuras que vivió nuestro país, deben ser repudiados por toda la sociedad y la dirigencia política”, sostuvo.