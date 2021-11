Fabricante de Paty y Vienissima abre mercados y ahora producirá hamburguesas veganas

Marfrig, empresa encargada de la producción de conocidas marcas de hamburguesas y salchichas como, tomó la decisión de ampliar su oferta alimenticia para satisfacer la demanda de un creciente grupo de consumidores: los vegetarianos/ veganos. Junto con la empresa norteamericana ADM, Marfrig creóuna compañía de productos a base de soja y otros vegetales que permite una. En 2022 estará disponible en los supermercados argentinos.Sin embargo, la posibilidad de captar un nuevo mercado no fue lo único que impulsó a esta empresa productora de proteína animal a diversificar su negocio, sino que la firma se comprometió mediante la rúbrica de acuerdos internacionales ay avanzar hacia una industria más sustentable.En ese sentido, el director dequien participó este mes de la COP 26 en Glasgow, Escocia, explicó a BAE Negocios que, tanto en Argentina como en el resto del mundo, hay una “tendencia creciente a favor del consumo de productos plant-based, para sumar opciones frente a sus platos tradicionales y así lograr una dieta variada”.señaló Pianez.Marfrig adhirió en 2020 al Science Based Target, una iniciativa internacional que moviliza a las empresas para desarrollar objetivos de reducción de emisiones contaminantes formada por el Pacto Mundial de Naciones Unidas, el Proyecto de Difusión del Carbono (CDP, por sus siglas en inglés), el World Resources Institute y el World Wide Fund for Nature., aseguró Pianez.Es la primera experiencia de Marfrig tratando de “veganizar” la carne pero la empresa ya se había acercado a mercado de los vegetarianos a través de la marca Green Life que ofrece una amplia variedad de frutas y verduras congeladas, además de medallones hechos de legumbres y vegetales.destacó a este diario el director de Sostenibilidad y Comunicación de Marfrig.El Etiquetado Frontal ya es ley en Argentina, por lo que los productores deberán informar con octógonos negros en el packaging si un alimento contiene exceso de azúcares, sodio y grasas, entre otras indicaciones. A diferencia de otros productores, para Marfrig esto parece no ser un problema., remarcó Pianez.Por otra parte, Pianez aseguró que Marfrig, a través del programa Marfrig Verde+, cuenta con una estructura de producción a base de proteína animal, “que a la vez es consciente y cada vez más sustentable”.detalló el director de sustentabilidad de la empresa.En su participación en la COP 26, Pianez anunció la adhesión de Marfrig a la iniciativa encabezada por diez empresas globales de commodities para elaborar un plan de acción conjunto para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y compartir los resultados en la 27° Conferencia de Clima de la ONU (COP27) de 2022., subrayó.Durante la conferencia, la compañía puso el foco en el papel que desempeña en los países en los que opera, aseveró Pianez quien remarcó que la firma asumió el compromiso de reducir la deforestación en el Amazonas y el Cerrado.