Contundente mensaje de Wado de Pedro: Todo el Gobierno tiene la misma postura ante el FMI

el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, aseguró que todo el Gobierno nacional "tiene la misma postura" en cuanto a honrar los compromisos de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

En un encuentro de agenda internacional ante empresarios españoles,Justamente, las palabras del dirigente de La Cámpora, que integra el Poder Ejecutivo nacional y responde a la vicepresidenta, tiene valor en el marco de los trascendidos acerca de que el mercado financiero "esperaba" la expresión de la ex mandataria para "tranquilizarse" ante rumores de disonancias internas.El encuentro de De Pedro con miembros de la Cámara Española de Comercio de la República Argentina (Cecra) tuvo lugar en el Salón Versalles del Alvear Palace Hotel, por algo más de dos horas. Fuentes que citó Télam del entorno del ministro señalaron que hubo un "diálogo muy franco" y en el cual el funcionario les aseguró que la idea del Gobierno es que la deuda "sea pagable"., graficó el vocero sobre el diálogo del ministro del Interior con los empresarios, en relación a aquel pago del presidenteal FMI por 9.800 millones de dólares, en enero de 2006.Además, los distintos sectores empresarios coincidieron en que De Pedro fue "un interlocutor válido e interesado en la problemática productiva", un "ministro político" y "un articulador", señalaron las fuentes.Las empresas que participaron del encuentro cerrado con el ministro fueron BBVA, Codere, Dycasa, Iberconsa, Indra, Naturgy, PAE, Prosegur, Santander, Telefónica, Abertis, Air Europa, Alvarez Argüelles Hoteles, Día Argentina, Iberia y Roca Argentina; es decir las 16 firmas líderes de España con negocios en el país.Los empresarios no interactuaron como cámara empresarial sino que plantearon "temas puntuales" y "no se habló de tema precios", completó el interlocutor al que accedió Télam.En abril de este año De Pedro fue invitado al Foro Llao Llao, que integran los empresarios más importantes del país, en el que su presencia causó una "muy buena impresión", se destacó. En aquel encuentro el ministro les propuso abrir el diálogo y derribar prejuicios, y también dejó en claro que su posición no era antiempresaria.Además, expuso que si el objetivo es la generación de empleo, ese objetivo necesita de la sinergia entre el sector privado y el Estado, y en ese marco los empresarios deben ser socios en el desarrollo productivo.Meses después, en agosto, la Cámara que reúne a las empresas estadounidenses en la Argentina (Amcham) y que representan a los principales inversores externos, también demostraron interés en tener una reunión. A su vez, en el marco de las reuniones con sectores empresarios llevados a cabo este año, de Pedro también mantuvo un encuentro con representantes del Consejo de las Américas, cuyo CEO es Susan Segal.Hoy se sumó a este sector empresarial que quiere buscar ámbitos para discutir e intercambiar ideas los empresarios españoles, que son los segundos inversores en la Argentina detrás de Estados Unidos.