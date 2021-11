Fallo judicial: determinan que repartidores son trabajadores formales y Pedidos Ya pagará multa millonaria

El Tribunal del Trabajo N° 1 de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer un fallo clave que confirma hay una relación de dependencia entre los repartidores y Pedidos Ya y ratifica la multa millonaria que la gestión del gobierno de de Axel Kicillof le impuso a la empresa por no haberlos registrado.

En junio pasado, elle había aplicado una sanción por $17,6 millones, perohabía apelado la medida. La Justicia llegó a esta determinacióntras analizar la apelación que la compañía había interpuesto ante la multa que el Gobierno le impuso en el marco de un operativo de fiscalización. En aquella oportunidad, se encontró con que los empleados de la firma no estaban registrados. Lo mismo ocurrió con los de Rappi y los de Glovo.Según los jueces, esta decisión del Gobierno bonaerense es parte del cumplimiento con el artículo 39.1 de la Constitución bonaerense queAdemás, se explica en el fallo que, según InfoGremiales., bajo su nombre de fantasía Pedidos Ya, no logró "acreditar las características de la relación jurídica por ella invocada (trabajo autónomo, contrato de locación de servicios), imperativo de su propio interés que claramente no cumplió en la especie", dicen los magistrados.Además, se apoyan en las últimas sentencias de la Suprema Corte provincial que. "En el caso obran elementos que permiten corroborar el acierto de la decisión adoptada por la autoridad administrativa en punto a considerar la naturaleza laboral de los vínculos habidos entre Repartos Ya S.A. y los denominados riders", advierten.En junio de este año el Ministerio de Trabajo bonaerense impuso severas multas a las empresas de delivery a través de plataformas digitales,. Fue por el registro durante 2020 de incumplimientos a la normativa laboral, que afectan los derechos de los trabajadores. Las cifras de las multas fueron millonarias en los 3 casos. En lo que respecta a Glovo, que vendió sus operaciones en el país a Pedidos Ya en septiembre del año pasado, sus multas recaerán sobre el comprador.La decisión fue resultado del relevamiento de 172 trabajadores en el marco de las inspecciones realizadas enen las que se detectó la falta de cobertura en materia de salud laboral, así como la falta de pago de aguinaldo y el otorgamiento de vacaciones entre más del 97% de las y los trabajadores relevados.La enorme mayoría no contaba con ART o seguro ante riesgos del trabajo y, en aquellos casos que indicaron tener alguna cobertura, en general se trataba de seguros de accidentes o contra terceros financiados por las y los trabajadores, a título personal. A lo largo de las inspecciones, los funcionarios actuantes constataron la existencia de trabajo no registrado o de deficiente registración en algunos casos, como así también que las firmas no proveían, en su gran mayoría, los elementos de protección personal (EPP), ni cumplían con los protocolos de higiene y salud en el trabajo por la emergencia sanitaria porEn cuanto a la forma de organización del trabajo propiamente, es decir respecto a quién da las órdenes, dirige las tareas y/o supervisa el trabajo, el reconocimiento de la responsabilidad de las empresas es contundente.Es de destacar que el 42% de las personas relevadas dijo haber padecido un bloqueo o suspensión de su cuenta por parte de la APP. En caso de recibir malas calificaciones, por parte de los usuarios del servicio, el 87% de los trabajadores manifestó que existían consecuencias por ello, tales como la baja en el ranking, lo cual repercute en una menor asignación de trabajo incidiendo en la pérdida de ingresos.