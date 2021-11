Desde el Movimiento Evita aseguran que la gestión Larreta está contribuyendo a que haya más inundaciones

Las inundaciones de este domingo en la Ciudad de Buenos Aires dejaron mucha tela que cortar. Es que las imágenes de calles abnegadas y automóviles cubiertos de agua pusieron sobre la mesa que los gritos del ex presidente de Cambiemos sobre el “no se inunda más” fueron una farsa. Así lo vio la ex legisladora Andrea Conde para quien “la gestión de Macri primero y la de Larreta después, no solo no hicieron que la Ciudad de Buenos Aires no se inunde más, sino que están contribuyendo a que cada vez haya más inundaciones”.

incluso las pocas plazas que inauguró en los últimos años el gobierno porteño (como la de la manzana 66 en Balvanera) tienen más suelo de cemento que de tierra.

“La portación de rostro sigue siendo la vara con la que la policía porteña hoy mide si sos o no peligroso para la seguridad pública”,

“es importante entender que el proyecto de Larreta y el de Macri (por más que hoy haya algunas internas) es exactamente el mismo”.

En diálogo con Política Argentina, señaló queSegún consideró,“Un suelo sin espacios verdes que absorban el agua (el cemento no lo hace) no puede hacer otra cosa que inundarse, desbordarse. Buenos Aires es además una de las ciudades con menos espacios verdes por habitante de la región y con el estado actual del cambio climático, si no elegimos un gobierno local que tenga estos temas como prioritarios, las perspectivas son bastante oscuras”, criticó Conde.Por otra parte, manifestó sus cuestionamientos al gobierno porteño en relación al caso de gatillo fácil de Lucas González., dijo.Para Conde,. “El gobierno porteño de derecha que hoy tenemos se mueve dentro de un paradigma punitivo, en el que las fuerzas de seguridad se convierten por excelencia en herramienta de disciplinamiento y control social”, señaló.Además. Indicó que la “nueva" policía de Larreta, “lejos de respetar los principios de la ley, replica un accionar que es sistemático, reprimiendo niños, niñas y adolescentes pobres, y persiguiendo a mujeres, lesbianas, trans y migrantes”.agregó.También advirtió sobre el proyecto de Horacio Rodríguez Larreta y la posibilidad de que Cambiemos vuelva al poder nacional., indicó.Conde enfatizó que“Sus alianzas son las mismas. Sus amigos son los mismos. Sus negocios también. Figuras como Milei pueden hacer creer a muchos y muchas que Larreta es un moderado, pero lo cierto es que no tiene propuestas diferentes a las de su antecesor y jefe político. Por eso es importante que mantengamos la memoria fresca de los años de macrismo, porque todavía no nos recuperamos del desastre que fue el gobierno de Macri y sería una catástrofe volver a elegir un proyecto que fracasó tan estrepitosamente en nuestro país”, recalcó.