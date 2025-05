Tras la dura derrota electoral, Jorge Macri anunció cambios en el Gabinete y echó al asesor del PRO en la Ciudad

El Jefe de Gobierno Jorge Macri me solicitó que comunique las siguientes definiciones con respecto a la gestión del GCBA y el PRO de la Ciudad de Buenos Aires.



El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, echó al asesor Antoni Gutiérrez-Rubí y anunció una reorganización en su Gabinete luego de la dura derrota en las elecciones locales del domingo 18 de mayo.“El Jefe de Gobierno Jorge Macri me solicitó que comunique las siguientes definiciones con respecto a la gestión del GCBA y el PRO de la Ciudad de Buenos Aires”, informó la vocera Laura Alonso.En su cuenta de X, la funcionaria porteña detalló que se ajustará el Gabinete en función de cinco ejes estratégicos: “Orden público, seguridad y limpieza; cuidado, que incluye salud, educación y desarrollo humano; movilidad; cultura, deporte y turismo; y reforma y simplificación del Estado”.En cuanto a “Reforma y simplificación del Estado”, se trata de un “nuevo rol” dentro del gobierno de la Ciudad, según informó Alonso.“Además, al no estar dadas las condiciones para su continuidad, Antoni Gutiérrez-Rubí no seguirá asesorando al PRO de la Ciudad”, aclaró la vocera porteña.La decisión de modificar la estructura del Gabinete se dió a casi dos semanas de la caída electoral que sufrió el PRO en las elecciones para legisladores porteños en las que se ubicó en el tercer lugar con Silvia Lospennato al frente de la lista.