Jorge Macri apuntó contra LLA en el inicio de la campaña: En mi caja de herramientas tengo mucho más que una motosierra"

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, repasó su primer año de gestión, analizó el panorama electoral de cara a los comicios en la Ciudad y se defendió de las críticas de La Libertad Avanza en cuanto al equilibrio fiscal.Sobre las elecciones en la Ciudad, Macri aseguró en declaraciones a Radio Mitre que "es una elección de legisladores en la que, para esta segunda mitad de la gestión,como, por ejemplo, endurecer las penas de los trapitos, obtener el permiso de financiamiento para la Línea F y muchas obras relevantes"."Queremos seguir haciendo lo que venimos haciendo desde el PRO hace 17 años, que es transformarla, y para eso hacen falta legisladores", remarcó, y sentenció: "".El jefe de Gobierno también destacó a la diputada Silvina Lospennato, quién encabeza la propuesta del PRO en la Ciudad. "Nuestra candidata representa los valores del PRO: tiene firmeza, honestidad es una luchadora por la transparencia; es la primera de su familia egresada de la UBA y ha construido su carrera, eso demuestra lo que el PRO es y lo que esta Ciudad le permite ser".En medio de la campaña de cara a los comicios del próximo 18 de mayo, el jefe de Gobierno porteño se defendió de las críticas provenientes de La Libertad Avanza que exigen mayor "motosierra" en la Ciudad de Buenos Aires."Seguramente corregir, pero me parece que. Tenemos el nivel de deuda más bajo de los últimos 9 años. La ciudad no tiene un problema macroeconómico, financiero, que es de alguna manera el gesto de la motosierra. Me parece que hay que seguir cuidándola y mejorándola. Dimos de baja más de 13.000 contratos, nombramientos, muchos de la política, en la Ciudad de Buenos Aires", aseguró.En referencia al símbolo de LLA, Jorge Macri sostuvo: “. Me parece que gobernar requiere una motosierra a veces, pero también requiere compus y pupitres para los chicos y buen equipamiento para los médicos, vacunas y tomógrafos. Hacen falta retroexcavadoras para resolver los problemas de las inundaciones, buen equipamiento para la policía, patrulleros y cámaras”.